L’iPhone SE 4 aura également un écran OLED : Apple recherche des fournisseurs

Apple souhaite que l’iPhone SE 4 ressemble autant que possible à l’iPhone 14

Conception de l’iPhone SE 4

Tout indique que l’iPhone SE 4 serait une grande innovation en incluant des nouveautés qui en feraient une excellente option dans la gamme moyenne. Des nouveautés telles qu’un design similaire à celui de l’iPhone 14, Face ID, USB-C, la 5G et possiblement le bouton d’action. De plus, l’écran OLED serait un autre changement, et Apple est déjà à la recherche de fournisseurs.

Selon les informations que nous avons du média spécialisé dans la chaîne d’approvisionnement, The Elec, Apple est en négociation avec les fabricants de panneaux OLED pour leur adoption dans l’iPhone SE de quatrième génération. Un changement important si nous considérons que ces modèles d’iPhone ont toujours eu des écrans LCD.

L’iPhone SE 4 aura également un écran OLED

L’iPhone SE 3 a été lancé en 2022 avec un écran qui n’a pas connu de grandes améliorations, avec un écran LCD de 4,7 pouces, une résolution de 1334 par 750 pixels et la technologie IPS. Mais il semble que l’iPhone SE 4 recevra des améliorations en adoptant un nouveau panneau OLED, tout comme les autres modèles de la gamme. Ce serait logique s’il finit par avoir le design de l’iPhone 14.

Selon les informations partagées par le média, Apple est en négociation avec ses fournisseurs pour recevoir des panneaux OLED pour l’iPhone SE 4, un smartphone qui serait finalement lancé en 2025. Bien qu’il faut prendre en compte qu’il existe d’autres rumeurs affirmant que ce modèle d’iPhone serait lancé en 2024, sous le nom d’iPhone 16 SE.

La société à la pomme étudie actuellement plusieurs options. Cependant, il semble que Samsung Display soit le mieux placé. En effet, selon les informations, c’est l’entreprise qui aurait envoyé un meilleur devis à Apple, en leur laissant chaque unité à 30 dollars. En revanche, BOE aurait proposé des écrans OLED à 35 dollars et Tianma, à 40 dollars.

Des négociations qui ont lieu depuis août 2023, car Apple souhaite obtenir chaque panneau pour 20 dollars. Il est également rumné que les mêmes panneaux que ceux des iPhone 13 ou 14 seront utilisés, et non ceux de l’iPhone 15, car ils ont quelques améliorations par rapport aux générations précédentes.

Nouveautés de l’iPhone SE 4

Ensuite, nous allons vous parler des nouveautés de l’iPhone SE 4 qui sont des rumeurs, car nous en avons quelques-unes sur la table. Elles seraient les suivantes :