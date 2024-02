Apple pourrait faire face à une amende de millions en Europe pour pratiques anticoncurrentielles

Après cinq ans d’attente, la Commission européenne a donné raison à Spotify

Apple devrait payer 500 millions de dollars à Spotify

Il semble qu’Apple continue d’avoir des problèmes en Europe. Après avoir été contrainte de permettre les stores d’applications tiers ou de supprimer les applications Web progressives sur iOS 17.4, la société pourrait également faire face à une amende en Europe pour pratiques anticoncurrentielles liées au streaming musical. Et Spotify est en partie responsable.

Il y a cinq ans, Spotify a accusé Apple de pratiques anticoncurrentielles devant la Commission européenne. Après tout ce temps, la commission s’est prononcée en faveur de Spotify et il semble qu’elle infligera une amende de500 millions d’euros à Apple, selon ce que rapporte le Financial Times.

Apple devra payer 500 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles

La raison pour laquelle Apple sera condamnée à une amende est qu’elle a mené des pratiques anticoncurrentielles en interdisant aux plates-formes de streaming musical de mentionner qu’il existe d’autres moyens de s’abonner à leurs services. C’est pourquoi Spotify s’est tourné vers la Commission européenne et a finalement obtenu gain de cause après cinq ans.

Bien que les paiements alternatifs de tiers soient autorisés dans iOS 17.4, dans ce cas-ci, la Commission européenne a déclaré que dans l’App Store d’Apple, des pratiques anticoncurrentielles sont mises en œuvre dans le but de favoriser injustement Apple Music par rapport à d’autres services de streaming musical tels que Spotify.

Au cours des prochaines semaines, plus de détails seront divulgués sur cette affaire, mais les choses ne semblent pas être très bonnes pour la société à la pomme croquée. En effet, Apple a parfois raison, comme dans le cas d’Epic Games et de Fortnite, mais d’autres fois non, comme dans le cas de Spotify.

La relation entre Apple et Spotify n’a jamais été trop bonne. En réalité, récemment, son PDG, Daniel Ek, affirmait qu’Apple refusait délibérément les mises à jour de l’application Spotify sur l’App Store afin de favoriser Apple Music.