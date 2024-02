Le design du Xiaomi 14 Ultra n’a plus de secrets grâce à ses premières images officielles

Lei Jun, CEO de Xiaomi, a partagé les premières images officielles du Xiaomi 14 Ultra, qui permettent de voir en détail le nouveau flagship haut de gamme de la société dans ses deux couleurs disponibles : noir et blanc

Voici l’arrière du nouveau Xiaomi 14 Ultra en couleur noir

Juste un jour avant le début officiel du MWC 2024, Xiaomi tiendra un événement au Fira de Gran Vía à Barcelone pour lancer la série Xiaomi 14 sur le marché mondial et présenter le modèle le plus avancé de cette famille, à savoir le Xiaomi 14 Ultra dont nous avons entendu parler ces dernières semaines.

Eh bien, après avoir vu les premiers rendus dévoilés du Xiaomi 14 Ultra il y a seulement quelques jours, la marque chinoise elle-même a partagé sur ses réseaux sociaux les premières images officielles de son nouveau flagship haut de gamme, qui nous permettent de voir sa conception complète avant son lancement officiel.

Premières images officielles du Xiaomi 14 Ultra

Récemment, le CEO de Xiaomi, Lei Jun, a publié un message sur X (l’ancienne Twitter) dans lequel il nous montre les premières images officielles du nouveau Xiaomi 14 Ultra dans ses deux teintes disponibles : blanc et noir.

Comme vous pouvez le voir sur les images accompagnant ledit message, que nous vous présentons ci-dessus, le design final du Xiaomi 14 Ultra ne sera pas différent de ce qui a déjà été dévoilé, car le nouveau haut de gamme de la marque chinoise aura une face arrière où le grand protagoniste sera un énorme module de caméras de forme circulaire entouré d’une lunette de couleur argentée et qui dépasse encore plus de la coque que celui de son prédécesseur, le Xiaomi 13 Ultra, dans lequel se trouvent les quatre capteurs photo et le flash LED.

Encore une fois, ce quadruple module de caméras portera la signature de Leica, dont le logo est sérigraphié au centre de celui-ci.

De plus, ces images nous montrent également le logo de Xiaomi placé verticalement dans le coin inférieur gauche de l’arrière du téléphone et nous confirment que le Xiaomi 14 Ultra aura les boutons d’alimentation/mise hors tension et de volume sur son côté droit, le côté gauche étant réservé uniquement aux marques de l’antenne et avec l’un des haut-parleurs, le microphone principal et le port USB Type-C en bas.

Mais Lei Jun n’est pas le seul à avoir partagé une image officielle du Xiaomi 14 Ultra, car le compte officiel de Xiaomi France sur X a également publié un message avec le hashtag ‘#LanzamientoXiaomi’, que nous vous présentons ci-dessus, où l’on peut voir l’arrière du Xiaomi 14 Ultra en couleur noir, preuve presque définitive que le nouveau flagship killer de la marque chinoise arrivera sur le marché mondial le 25 février prochain.