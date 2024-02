Xiaomi allume le MWC une semaine avant en montrant son meilleur téléphone de l’histoire

Sans aucun doute, l’une des incertitudes les plus attendues avant le MWC 2024 vient d’être complètement révélée. Lei Jun, PDG de Xiaomi, a partagé via son profil officiel sur X les premières images du nouveau Xiaomi 14 Ultra, un appareil qui deviendra le meilleur jamais fabriqué par la marque dans toute son histoire en seulement huit jours.

Dans ce cas, Lei Jun a révélé que le téléphone aura différentes couleurs, une légère refonte et même il nous a donné des informations sur le système de caméra qu’il montera, un système toujours co-développé avec Leica et qui promet de nous donner une grande satisfaction si nous sommes des amateurs de photographie de haut niveau.

Double zoom optique et un design qui continue de séduire

Sans aucun doute, le plus grand changement que cet appareil a subi par rapport au Xiaomi 13 Ultra que nous avons utilisé en France depuis près d’un an est que la marque a décidé de supprimer complètement cette petite courbure à l’arrière qui faisait que le module de caméras ne dépassait pas autant. Maintenant, tout est à la même hauteur et cet ensemble de caméras est beaucoup plus proéminent, il faudra donc le protéger pour éviter les dommages en cas de chocs.

En réalité, c’est essentiellement le changement esthétique le plus frappant du téléphone ainsi qu’une nouvelle finition en blanc qui a un aspect spectaculaire bien que, comme vous le savez, tout indique que nous aurons une autre option avec une finition en titane comme cela s’est produit avec le Xiaomi 14 Pro présenté il y a quelques mois en Chine.

En plus de cela, Lei Jun a également voulu partager avec nous le fait que ce Xiaomi 14 Ultra sera équipé d’un double capteur avec zoom optique signé par Sony. Plus précisément, il s’agit des mêmes Sony IMX858 que nous avons vus dans leur génération précédente et qui équivaudront à des lentilles téléphoto de 120 mm et 75 mm, ce qui rendra cette bête extrêmement polyvalente.

Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre quelques jours jusqu’à ce que Xiaomi révèle le reste de ses spécifications complètes, bien que nous devons admettre que l’attente sera assez difficile étant donné notre impatience de le connaître en détail. Le 25 février 2024 prochain, nous sortirons de doutes, donc notez cette date sur votre calendrier car un jour très important se profile dans l’histoire de Xiaomi.

Source | Lei Jun