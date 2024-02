Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro auront un design de caméra entièrement renouvelé

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro seront présentés en septembre prochain, mais nous avons déjà beaucoup d’informations sur les appareils qu’Apple lancera. Bien qu’il s’agisse d’une génération continue, ils présenteront des nouveautés exclusives en matière d’intelligence artificielle, de nouveaux processeurs A18 et un design de caméra renouvelé, à la fois sur les modèles de base et les modèles Pro.

D’une part, nous savons depuis des semaines que les iPhone 16 pourraient avoir un nouveau design de caméra avec les objectifs verticaux et, d’autre part, on s’attend également à un changement de design de la caméra des iPhone 16 Pro, bien que dans ce cas, quelque peu étrange. Voyons les deux nouveaux designs possibles ci-dessous.

La personne chargée de fournir toutes les informations est Majin Bu, un leaker connu pour ses nombreux scoops sur les projets de la société. D’une part, il affirme que les iPhone 16 auront un nouveau design avec des objectifs verticaux, ce que le média spécialisé MacRumors a pu confirmer. Il a récemment partagé ce qui semble être un composant des iPhone 16 qui confirmerait ce nouveau design.

D’autre part, le leaker a récemment partagé une photo montrant un concept de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau design de la caméra des iPhone 16 Pro. Bien qu’il ne prétende pas que cela soit le design final, mais une approximation. Dans ce cas, nous pouvons voir une vue similaire à celle que nous avons actuellement sur les modèles Pro des iPhone, mais ce serait un module unifié. Cependant, cela pourrait ne pas être définitif, car cela serait encore en phase de test. Cependant, il est vrai qu’il a récemment publié qu’il devait enquêter car d’autres sources lui ont dit que cela ne serait pas le cas.

Based on the information I was able to obtain it seems that the new iPhone 16 Pro will have a new design for the camera module, this should be very similar to what Apple is currently testing pic.twitter.com/wjdOcZ1lKb

