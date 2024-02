Faites en sorte que l’application de l’appareil photo de votre Xiaomi s’ouvre plus rapidement grâce à cette simple astuce

On te dévoile deux ajustements simples que tu peux effectuer dans les paramètres de l’application caméra de ton Xiaomi pour qu’elle s’ouvre plus rapidement

L’application caméra MIUI sur un téléphone Xiaomi

Si tu as un Xiaomi de la gamme mi-élevée ou d’entrée de gamme, tu as probablement remarqué que l’application caméra met un peu de temps à s’ouvrir après avoir cliqué sur son icône sur l’écran d’accueil de ton smartphone, ce qui a sûrement fait que tu as raté l’occasion de prendre une photo incroyable.

Pour cette raison, aujourd’hui nous allons te révéler une astuce simple grâce à laquelle tu vas réussir à faire en sorte que l’application caméra de ton téléphone Xiaomi s’ouvre beaucoup plus rapidement et ainsi, tu n’auras pas à attendre pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

Avec ces ajustements simples, tu vas réussir à faire en sorte que l’application caméra de ton Xiaomi s’ouvre plus rapidement

La principale raison pour laquelle l’application caméra des smartphones Xiaomi, Redmi et POCO met du temps à s’ouvrir est que MIUI ferme l’application tant que tu ne l’utilises pas, ce qui fait qu’elle ne reste pas ouverte en arrière-plan et c’est pourquoi, à chaque fois, lorsque nous appuyons dessus, elle doit effectuer tout le processus d’ouverture à partir de zéro.

Pour éviter que cela se produise, tu dois configurer l’application caméra de ton Xiaomi pour qu’elle reste ouverte en arrière-plan et pour cela, la première chose à faire est d’ouvrir le panneau Paramètres de ton Xiaomi, d’écrire dans la barre de recherche en haut « démarrer » et de cliquer sur l’option Démarrage automatique en arrière-plan.

Une fois à l’intérieur de cette section, appuie sur le bouton des trois points verticaux qui apparaît dans le coin supérieur droit, clique sur le bouton « Afficher les applications système » et active l’interrupteur situé à droite de l’application Caméra de MIUI pour qu’elle démarre automatiquement lors du démarrage du téléphone.

La prochaine chose à faire pour que l’application caméra de ton Xiaomi soit toujours ouverte en arrière-plan est de maintenir le doigt appuyé sur l’icône de cette application, de toucher le bouton « Infos sur l’application » et de suivre ces étapes simples :

Clique sur la section Autorisations de l’application et décoche la case située à droite de l’option Suspendre l’activité de l’application si elle n’est pas utilisée

et décoche la case située à droite de l’option Retourne au menu précédent, entre dans la section Économie de batterie et clique sur le bouton Sans restrictions

Après avoir effectué ces ajustements simples, tu remarqueras que l’appareil photo de ton Xiaomi s’ouvre beaucoup plus rapidement qu’auparavant, te permettant de l’avoir disponible presque instantanément pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.