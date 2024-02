Google a un plan pour éviter que des millions de PC avec des anciennes versions de Windows finissent à la poubelle

ChromeOS Flex permettra de mettre à jour n’importe quel PC sans support de Windows

Les ordinateurs portables pouvant être mis à jour vers Windows 11 n’ont rien à craindre

Depuis un certain temps, l’Union européenne lutte contre l’obsolescence programmée des appareils électroniques, en particulier parce que la « tech trash » devient un problème grave à l’échelle mondiale. Et non, je ne pense pas que les téléphones portables avec batterie amovible ou la suppression des chargeurs des packs de vente soient des solutions très convaincantes en faveur de l’écologie, de la durabilité et de l’environnement.

C’est peut-être Google qui a une réponse plus favorable pour résoudre ce problème. De plus, à court terme, si Microsoft annonce la fin du support de Windows 10 pour l’année prochaine 2025, ce qui envoierait des millions d’ordinateurs aux décharges, depuis Mountain View, ils offrent aux entreprises du support et de la maintenance via ChromeOS Flex pour qu’elles puissent continuer à utiliser ces PC pendant quelques années de plus.

C’est ce que nous rapportent les collègues de Reuters et la nouvelle ne pourrait pas être meilleure, surtout parce que les grandes entreprises sont toujours lentes à adopter de nouvelles mises à jour sur leur parc de dispositifs, et mettre fin au support d’un système qui est encore utilisé par une multitude de sociétés dans le monde entier ferait que environ 240 millions de dispositifs (selon les données de Canalys) se transformeraient du jour au lendemain en plus de déchets électroniques à recycler.

Pour vous donner une idée, Microsoft a annoncé que le 14 octobre 2025 prochain, il cessera de fournir mises à jour de sécurité, correctifs de bugs et support technique pour Windows 10, et bon nombre des entreprises que je connais en France utilisent encore aujourd’hui cet système d’exploitation sur leurs ordinateurs.

Google annonce le support de ChromeOS Flex pour donner un coup de pouce aux PC qui ne pourront pas être mis à jour et qui n’auront plus de support sur Windows 10, en offrant aux entreprises des fonctionnalités de base telles que le chiffrement des données, la diffusion d’applications de productivité héritées de Windows et des correctifs de sécurité pendant plus longtemps.

Ainsi, l’annonce de Google selon laquelle le support de ChromeOS Flex sera maintenu pendant plus longtemps ouvre la voie pour que ces anciennes machines qui ne peuvent pas être mises à jour vers Windows 11 puissent continuer à accéder à un système d’exploitation polyvalent, sécurisé et exécuté via le cloud, capable d’effectuer des tâches de productivité et de bureautique sans trop de problèmes.

Google a déclaré que ChromeOS Flex continuera de recevoir des correctifs de sécurité et des fonctionnalités de base pour des tâches commerciales telles que le chiffrement des données, et a également confirmé qu’il permettrait aux utilisateurs de diffuser des applications de productivité héritées de Windows, ce qui aidera les équipes informatiques et les utilisateurs à s’adapter beaucoup plus rapidement.

Et bien, ChromeOS est un système d’exploitation assez peu répandu, principalement utilisé sur les ultrabooks pour les tâches quotidiennes, avec des problèmes historiques d’adaptabilité dus à ces applications héritées de Windows incompatibles.

Permettre l’exécution depuis un centre de données et la diffuser vers un PC est une bonne idée qui pourrait apporter un coup de pouce maintenant que Windows 10 nous abandonne pour toujours… Et vous, quel système d’exploitation utilisez-vous dans vos environnements d’entreprise ?