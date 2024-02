De moins en moins d’utilisateurs d’Android se tournent vers l’iPhone, selon une étude

Selon l’étude publiée par CIRP, seulement 13% des utilisateurs ayant acquis un iPhone en 2023 provenaient d’Android vers iOS

De moins en moins d’utilisateurs d’Android passent à l’iPhone

Au cours des dernières années, Apple a réussi à obtenir une meilleure part de marché qu’Android, un fait qui a permis à la société de Cupertino de vendre plus de smartphones que Samsung l’année dernière. Cependant, il semble qu’en 2023, il y ait eu moins d’utilisateurs d’Android qui sont passés à l’iPhone par rapport à l’année précédente.

Une étude révèle que les utilisateurs d’Android passent moins à l’iPhone

Selon l’étude publiée par CIRP, seulement 13% des utilisateurs ayant acquis un iPhone en 2023 provenaient d’Android vers iOS. Bien que le pourcentage ait diminué par rapport à l’année précédente, il n’a diminué que de 2%, car ce pourcentage était de 15% en 2022, le chiffre le plus élevé des cinq dernières années, contre 13% en 2023.

Bien que cette diminution ne représente pas une baisse significative, il est important de la prendre en compte car Apple n’a pas réussi à maintenir le rythme par rapport à Android avec ses iPhone et son écosystème de dispositifs. De plus, cette baisse de 2% survient au cours d’une année qui n’a pas été particulièrement bonne pour la concurrence, car ses fleurons ou téléphones pliables n’ont pas attiré autant d’utilisateurs que prévu.

Si nous remontons encore plus dans le temps, la société de la pomme ne devrait pas s’inquiéter de ces 13%, car ces dernières années, le pourcentage d’utilisateurs passant d’Android à iOS était beaucoup plus faible. Par exemple, en 2019, il était de 13%, en 2020 et 2021, il était de 11%, mais en 2022, il était de 15%, comme nous l’avons mentionné précédemment.

Ces chiffres montrent également une tendance claire chez Apple: les utilisateurs d’iPhone ont tendance à rester fidèles à leurs appareils. D’autre part, les utilisateurs d’Android ont tendance à changer peu vers iOS. Il est important de noter que ces tendances sont normales, car si les utilisateurs restent fidèles à leur marque de confiance dans les deux cas, il est difficile que les chiffres varient beaucoup d’une année à l’autre.

Un autre aspect important ici est que passer d’Android à iOS et vice versa n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît si vous avez déjà mis en place un écosystème et que vous souhaitez continuer à avoir une expérience similaire, car le changement implique un gros investissement dans d’autres appareils.