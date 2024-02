La plupart des lecteurs conservent leurs anciens téléphones portables après ne plus les utiliser

Lorsque l’on décide d’acheter un nouveau téléphone portable, il y a toujours ceux qui doutent de ce qu’ils vont faire de l’équipement qui ne servira plus… et il existe plusieurs options. Mais selon les données recueillies lors de notre dernière question hebdomadaire, la majorité conserve son ancien téléphone portable. Découvrons donc tous les résultats.



Que faites-vous de vos vieux téléphones portables ?

Ayant conclu la question de la semaine dernière, nous publions désormais tous les résultats à travers l’analyse des 2 162 réponses obtenues.

D’après les résultats, il ne fait aucun doute que la majorité des lecteurs, avec 66% des suffrages, conservent leurs anciens téléphones portables (1 420 suffrages). A leur tour, 11% choisissent de vendre ce matériel (244 votes), tandis que 10% préfèrent donner ces vieux téléphones portables à quelqu’un (213 votes). Déjà 6% des lecteurs ne sont pas prêts à faire des demi-mesures et finissent par jeter les téléphones dont ils ne se servent plus (132 votes) et 3% les utilisent pour la décoration (65 votes). Enfin, les 4% restants ont répondu qu’ils donneraient une autre utilité à leurs anciens téléphones portables sans utiliser aucune des options présentées (88 votes).

Résultats dans le graphique

Pour une meilleure perception visuelle, vous trouverez ci-dessous le graphique avec les résultats actuels de cette question.

Dans les commentaires faits sur l’article où la question était posée, les lecteurs en profitaient pour indiquer par écrit l’option choisie et expliquer ce même choix, au détriment des options restantes disponibles.

Mais si vous n’avez pas répondu à notre question, dites-nous maintenant ce que vous faites de vos anciens téléphones portables.

Participez à notre question cette semaine

La question de cette semaine :

Dans cette section, nous posons une question sur des sujets pertinents, actuels et utiles, pour connaître les opinions et les tendances de nos lecteurs dans le monde de la technologie, en particulier dans notre pays.

Donc, si vous souhaitez voir un sujet voté dans nos questions hebdomadaires, laissez simplement un commentaire avec celui-ci ou envoyez-le à marisa.pinto@NETCOST.com.