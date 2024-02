Voici les raisons pour lesquelles vous devriez changer votre Galaxy Note20 pour un Galaxy S24 Ultra, selon Samsung

Découvrez les 5 raisons pour lesquelles Samsung pense que vous devriez prendre votre retraite du Galaxy Note20 et acheter un Galaxy S24 Ultra

La partie arrière du Samsung Galaxy S24 Ultra en couleur Titanium Gray / Image : AndroAall

L’arrivée de la gamme Ultra dans la série Galaxy S a marqué la fin de l’une des familles les plus emblématiques du géant coréen, la Galaxy Note, car à partir du Samsung Galaxy S21 Ultra, le flagship le plus avancé de la marque incluait déjà la compatibilité avec le mythique S-Pen des Note.

Eh bien, maintenant, quatre ans après la sortie sur le marché des Galaxy Note20 et Note20 Ultra, la société coréenne a publié un rapport dans lequel elle inclut 5 raisons pour lesquelles vous devriez remplacer votre Galaxy Note20 par un Galaxy S24 Ultra, que nous vous présentons ci-dessous.

Un S-Pen amélioré et un écran de meilleure qualité

La première raison, selon Samsung, justifiant le remplacement du Galaxy Note 20 par le nouveau Galaxy S24 Ultra, est que ce dernier est doté d’un S-Pen amélioré qui améliore l’expérience d’utilisation en réduisant jusqu’à 68 % la latence du stylet du Galaxy Note20 Ultra.

De plus, grâce à un nouvel écran plus lumineux, avec jusqu’à 2 600 nits de luminosité, et doté de la fonction Vision Booster, vous pourrez lire n’importe quel texte parfaitement, même si l’éclairage de la scène n’est pas optimal. De plus, l’écran plat du Galaxy S24 Ultra permet au S-Pen de « fonctionner sur toute la surface pour la première fois ».

Un matériel plus avancé qui améliore les performances de l’appareil dans tous les domaines

Si vous avez l’habitude de jouer sur votre téléphone, le Samsung Galaxy S24 Ultra est bien plus avancé que les Galaxy Note20 et Note20 Ultra, car le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy est plus puissant, mieux refroidi et vous offre des performances considérablement améliorées dans les jeux grâce à la technologie Ray-Tracing.

Évidemment, en plus d’être plus puissant, le Galaxy S24 Ultra est également plus efficace, car il est équipé d’une batterie de plus grande capacité que celle du Galaxy Note20 Ultra, 5 000 mAh contre 4 500 mAh, qui est également capable de minimiser l’impact énergétique des tâches moins importantes afin que vous puissiez tenir toute la journée sans problème.

Un meilleur système de caméras amélioré par l’IA

Bien que le Samsung Galaxy Note20 Ultra dispose d’un système de caméras avancé dont le principal protagoniste est un capteur principal de 108 mégapixels, le Galaxy S24 Ultra améliore non seulement ce matériel avec un capteur supérieur (200 MP), une lentille plus nette et un zoom spatial multiplicateur de 110, mais il est également doté d’un nouveau moteur ProVisual de dernière génération incorporant une série de fonctions d’IA qui « amélioreront votre capacité à prendre, éditer et partager des photos aussi belles et mémorables que possible ».

Entre les fonctionnalités d’IA des caméras du Galaxy S24 Ultra, nous devons souligner un nouveau mode nuit appelé Nightography, qui vous permet de réaliser des photos et des vidéos plus nettes, lumineuses et fluides que jamais, même dans des conditions de faible luminosité, ainsi qu’un zoom amélioré grâce à une nouvelle caméra de 50 mégapixels avec un zoom optique de 5 et 10x.

De plus, grâce à la fonction « Édition générative », une fois que vous avez pris la photo, vous pouvez agrandir le cadre de la photo en complétant les bords qui n’étaient pas inclus dans l’image d’origine et choisir un objet de la photo pour le rendre plus grand, plus petit ou même le supprimer complètement.

Un nouvel ensemble de fonctionnalités d’IA, Galaxy AI

Avec le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra est apparu Galaxy AI, un ensemble de fonctionnalités génératives d’IA, notamment les suivantes :

« Circle to Search » : une fonction créée en collaboration avec Google qui vous permet de rechercher sur Google en entourant simplement d’un cercle l’objet dont vous souhaitez obtenir plus d’informations

: une fonction créée en collaboration avec Google qui vous permet de dont vous souhaitez obtenir plus d’informations Note Assist : une fonctionnalité intégrée à l’application native de notes de Samsung qui se charge de vous montrer en quelques secondes un résumé d’une note, de vérifier son orthographe et sa grammaire, de la traduire dans une autre langue. De plus, cette fonction vous permet également de formater automatiquement vos notes avec des titres, des en-têtes et des paragraphes , ainsi que d’organiser et de trouver une note spécifique plus facilement

: une fonctionnalité intégrée à l’application native de notes de Samsung qui se charge de d’une note, de vérifier son orthographe et sa grammaire, de la traduire dans une autre langue. De plus, cette fonction vous permet également de , ainsi que d’organiser et de trouver une note spécifique plus facilement Traducteur en direct : Galaxy AI comprend également un traducteur en direct pour les appels, compatible avec 13 langues, qui se charge de traduire ce que vous dites (et ce que la personne à l’autre bout de la ligne vous répond) en temps réel et qui fonctionne également avec les messages texte

: Galaxy AI comprend également un traducteur en direct pour les appels, compatible avec 13 langues, qui se charge de et qui fonctionne également avec les messages texte Assistant de chat : le Galaxy S24 Ultra est également doté d’un assistant de chat ou « Chat Assistant » qui se charge de vérifier votre orthographe et votre grammaire et de vous suggérer les bons mots et le bon ton pour tous types de textes , depuis un message à votre patron jusqu’à une publication personnelle sur un réseau social

: le Galaxy S24 Ultra est également doté d’un assistant de chat ou « Chat Assistant » qui se charge de vérifier votre orthographe et votre grammaire et de vous suggérer , depuis un message à votre patron jusqu’à une publication personnelle sur un réseau social Assistant de transcription : l’enregistreur vocal de Samsung a été mis à jour avec « Transcript Assist », un assistant qui se charge de transcrire instantanément une classe ou une réunion et qui est même capable de la traduire dans une autre langue

Une assistance pour les mises à jour du système d’exploitation et de sécurité pendant 7 ans

La dernière raison pour laquelle Samsung vous recommande de remplacer votre Galaxy Note20 Ultra par un Galaxy S24 Ultra est que le premier est sur le point de ne plus être pris en charge et le second va recevoir des mises à jour Android et des correctifs de sécurité pendant les 7 prochaines années.