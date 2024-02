Quel téléphone mobile utilise le CEO de Google? En réalité, il utilise 20 modèles différents

Le PDG de Google a révélé lors d’une interview la grande quantité de smartphones qu’il utilise au quotidien

Sundar Pichai est PDG de Google depuis août 2015

Si vous vous êtes déjà demandé quel téléphone utilise le patron de Google au quotidien… je crains que vous restiez avec le doute. Sundar Pichai, actuel directeur exécutif de l’entreprise depuis sa nomination en 2015, a révélé lors d’une interview accordée au journal India Today qu’il utilise généralement plus de 20 smartphones simultanément.

Il a lui-même confirmé qu’il utilise chaque téléphone pour une raison différente. En général, il utilise différents téléphones dans le but de s’assurer que les services et applications de Google fonctionnent bien sur tous les types de dispositifs.

Sundar Pichai reconnaît qu’il ne change pas souvent ses mots de passe

Bien qu’il n’ait pas révélé les modèles exacts de smartphones qu’il utilise, lors d’entretiens antérieurs, il a admis que le Google Pixel Fold fait partie des appareils qu’il utilise le plus au quotidien. De plus, le PDG de Google a également déclaré utiliser les derniers modèles de la série Samsung Galaxy, ainsi que quelques iPhone.

Pichai a également profité de l’interview pour parler de ses habitudes en matière d’utilisation de la technologie. Il affirme qu’il est important d’établir des limites à l’utilisation des téléphones portables, des tablettes, des consoles et de tout autre appareil avec un écran pour ses enfants.

Il reconnaît également que, bien qu’il prenne généralement des mesures pour maintenir la sécurité de ses comptes, il ne change pas souvent ses mots de passe. À la place, il fait confiance à des systèmes tels que l’authentification à deux facteurs. Très probablement, il a également commencé à utiliser les passkeys que Google elle-même promeut depuis un certain temps.

Pour conclure, le PDG de Google a clairement exprimé sa position concernant l’intelligence artificielle : il croit que ce sera la technologie la plus importante jamais créée par l’homme, et il ose même la comparer à la découverte du feu ou de l’électricité. En tenant compte de cela, il n’est pas surprenant que l’entreprise concentre la majeure partie de ses efforts et ressources sur le développement de l’IA.