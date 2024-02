10 applications gratuites pour Android que vous ne connaissez probablement pas, mais qui sont extrêmement utiles

Ces 10 applications gratuites ne sont pas très connues, mais elles sont plus utiles que vous ne le pensez, osez les essayer!

Applications sur un smartphone Android

Maintenant que la redoutable période de janvier et les carnavals sont passés, c’est peut-être le moment idéal pour renouveler le catalogue d’applications de votre téléphone Android, en désinstallant les applications que vous n’utilisez plus depuis un certain temps et en donnant une chance à d’autres applications moins connues que celles actuelles, mais qui sont extrêmement utiles.

Pour faciliter cette tâche, nous avons rassemblé pour vous un total de 10 applications gratuites pour Android qui ne sont pas très populaires sur le Google Play Store, mais que nous pensons que vous ne devriez pas ignorer.

Enregistreur vocal

Avec plus de 50 millions de téléchargements et une note moyenne de 4,7 sur 5, c’est l’un des meilleurs enregistreurs vocaux que vous pouvez trouver sur Android, car il vous permet d’utiliser différents formats d’enregistrement, de réglage de la qualité de l’enregistrement, de sélection de la source audio et d’enregistrer des fichiers audio avec l’écran du téléphone éteint.

L’enregistreur vocal est une application gratuite avec des annonces publicitaires, que vous pouvez supprimer moyennant un paiement unique de 2,99 euros à l’intérieur de l’application.

Téléchargez gratuitement l’enregistreur vocal

Letterboxd

Letterboxd est un réseau social pour les amateurs de cinéma qui vous permet de rechercher n’importe quel film pour consulter toutes ses informations, accéder à des listes de films sur un thème spécifique, créer vos propres listes, lire et publier des critiques de films et suivre d’autres utilisateurs ayant des goûts similaires aux vôtres.

Letterboxd est une application gratuite, avec des annonces publicitaires et des achats intégrés qui vont de 19,99 euros à 59,99 euros, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous proposons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Letterboxd

AI Mirror: AI Art Photo Editor

AI Mirror est un éditeur gratuit de photos et de vidéos alimenté par l’IA qui vous permettra de donner une touche unique à vos photos et vidéos individuelles ou de groupe en utilisant l’un des nombreux filtres disponibles dans cette application, tels que l’anime, la fantaisie ou le médiéval.

Mais ce n’est pas tout, car cette application vous permet également de créer vos propres images et vidéos et de les partager facilement avec vos amis via les réseaux sociaux et les applications de messagerie comme WhatsApp et Telegram.

Téléchargez gratuitement AI Mirror: AI Art Photo Editor

Trainline: billets de train

Si vous voyagez souvent en train, nous vous recommandons d’essayer Trainline, une application pratique avec laquelle vous pouvez acheter des billets de bus et de train au format électronique, consulter les meilleures offres pour ne pas payer trop cher, vérifier les horaires des trains en temps réel, acheter des billets combinés pour Renfe, Alsa ou Eurostar et réserver des billets de train et de bus à l’avance.

De plus, Trainline vous permet de payer avec Google Pay, PayPal et les principales cartes de crédit et de débit et à chaque achat, vous cumulez des points que vous pouvez ensuite échanger contre des réductions sur vos prochains billets.

Téléchargez gratuitement Trainline: billets de train

HabitNow – Routine et Habitudes

En général, en début d’année, nous nous fixons des objectifs pour changer certaines habitudes et si vous essayez également de le faire, vous devriez essayer HabitNow, un outil gratuit pour suivre vos routines qui dispose d’un système de programmation flexible vous permettant de définir des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et d’organiser vos activités dans différentes catégories et listes en fonction de leur priorité, avec une minuterie qui vous aide à ajuster le temps que vous consacrez à chaque tâche, avec un système de rappels et d’alarmes hautement personnalisable et avec une série de widgets qui vous permettent de voir votre progression directement depuis l’écran d’accueil de votre smartphone.

Téléchargez gratuitement HabitNow – Routine et Habitudes

Éditeur de vidéos IA – Vidma AI

Vidma AI est une application gratuite alimentée par l’IA qui vous permettra de créer des vidéos musicales complètes en quelques minutes seulement en utilisant sa vaste bibliothèque de musique et de modèles.

De plus, avec cette application, vous pourrez éditer vos vidéos avec plusieurs effets et transitions, les couper à votre guise, accélérer ou ralentir leur vitesse et les partager facilement via des plateformes de messagerie comme WhatsApp ou Telegram et des réseaux sociaux tels qu’Instagram, TikTok, Facebook ou X, l’ancien Twitter.

Téléchargez gratuitement l’éditeur de vidéos IA – Vidma AI

FamilySearch – Arbre généalogique

FamilySearch est une application curieuse et gratuite qui vous permettra de créer votre propre arbre généalogique de manière facile et rapide, car cet outil vous permet d’ajouter des informations sur vos ancêtres, y compris des photos, des histoires et des documents pour chacun d’eux.

De plus, avec cette application, vous pouvez rechercher ces informations dans les registres de FamilySearch.org, trouver des proches qui utilisent l’application et synchroniser votre arbre généalogique sur tous vos appareils via le site web de FamilySearch.

Téléchargez gratuitement FamilySearch – Arbre généalogique

Hi-tech Circuit Launcher

Hi-tech Circuit Launcher est un lanceur d’applications original pour Android qui se distingue par une interface utilisateur futuriste, avec une grande variété de thèmes personnalisables comprenant des fonds d’écran dynamiques et toutes sortes d’icônes et avec une large gamme de fonctionnalités telles que les contrôles gestuels, le verrouillage des applications et une collection complète de widgets comprenant des raccourcis vers l’horloge, la météo, l’analyseur de mémoire, le lecteur de musique, le calendrier, les cartes et les informations sur la batterie.

Téléchargez gratuitement Hi-tech Circuit Launcher

Song Maker – Music Mixer

Song Maker est une application complète de création et d’édition musicale qui met à votre disposition des milliers de sons, de rythmes et de boucles gratuits que vous pouvez mélanger et combiner pour créer des pistes totalement originales.

Song Maker est une application gratuite avec des annonces publicitaires qui dispose d’une formule premium qui supprime les publicités et débloque toutes les limitations des fonctions de l’éditeur moyennant un coût de 2,29 euros par mois.

Téléchargez gratuitement Song Maker – Music Mixer

Spin The Wheel – Random Picker

Et pour conclure cette liste d’applications peu connues pour Android, il y a Spin The Wheel, une application amusante qui vous aide à prendre certaines décisions de manière vraiment amusante.

Spin The Wheel vous permet de créer autant de roues que vous le souhaitez et de les remplir avec les options entre lesquelles vous souhaitez décider. Une fois cela fait, il vous suffit de faire tourner la roulette et de laisser le hasard prendre la décision pour vous.

De plus, cette application gratuite a des roues et des options illimitées, dispose d’un catalogue de roues créées par d’autres utilisateurs et dispose d’un chat dans lequel vous pouvez discuter avec d’autres personnes qui font tourner la même roulette que vous pour commenter les résultats avec eux.

Téléchargez gratuitement Spin The Wheel – Random Picker