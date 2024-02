Une version du mythique Flappy Bird est désormais disponible pour Vision Pro

Un développeur a recréé le mythique Flappy Bird pour l’ordinateur spatial d’Apple

Recreation de Flappy Bird pour Vision Pro

Apple Vision Pro est avec nous depuis plus de deux semaines et nous découvrons tout son potentiel grâce à toutes les informations qui sont publiées sur YouTube et les réseaux sociaux. Cependant, nous avons également vu des personnes l’utiliser dans les transports en commun, dans la rue, en conduisant ou même en pilotant un avion.

De plus, l’appareil dispose de plus de 600 applications adaptées à visionOS et certaines sont vraiment intéressantes. En effet, les premières applications peuvent déjà être téléchargées et nous avons vu des lecteurs pour YouTube ainsi qu’une application qui simule la collecte de pièces de monnaie pendant que vous passez l’aspirateur. Récemment, nous avons appris qu’ils ont également recréé le mythique jeu Flappy Bird.

Un des jeux pour iPhone les plus emblématiques du monde a été recréé pour Apple Vision Pro

Le développeur Luke Jaggernauth a publié sur son compte personnel X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il a réussi à recréer le mythique jeu Flappy Bird pour visionOS et Apple Vision Pro. Dans la vidéo, on peut voir comment Faby, le célèbre petit oiseau qui nous a fait passer tant de bons moments, se déplace grâce au suivi et aux contrôles d’Apple Vision Pro.

I recreated Flappy Bird for the Apple Vision Pro. pic.twitter.com/28Znnn7E1I — Luke Jaggernauth (@iDevLuke) 13 février 2024

Bien que les jeux ne soient pas l’utilisation principale d’Apple Vision Pro, Apple affirme que son ordinateur spatial « offre une expérience de jeu amusante et gratifiante pour les joueurs de tous les niveaux ». Au-delà de tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur iPhone et iPad, Vision Pro est également compatible avec Apple Arcade, avec plusieurs jeux spatiaux, dont Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Bloons TD 6+, stitch., Patterned, Illustrated et Super Fruit Ninja.

Flappy Bird a été lancé en mai 2013 et a été créé par le développeur Dong Nguyen. Le jeu a connu un succès retentissant et a été téléchargé plus de 50 millions de fois en seulement huit mois, rapportant à son créateur 50 000 dollars par jour grâce aux publicités présentes dans l’application.

Quelques semaines plus tard, Nguyen a retiré le jeu de l’App Store, annonçant le mouvement à travers le tweet mythique « Je ne peux plus supporter cela ». Coïncidence, le dixième anniversaire de ce jour fatidique est tombé la semaine dernière, le 9 février. Et quelques jours plus tard, une nouvelle version adaptée aux temps modernes est partagée.