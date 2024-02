Ceci est l’une de mes fonctionnalités préférées de Safari des dernières années

Depuis un certain temps, j’utilisais une autre application avec des voix d’IA pour lire les articles, cependant, la liste de lecture combinée à la possibilité que Siri lise les articles l’ont remplacée

iOS 17 ajoute une grande fonctionnalité à Safari

J’utilise Safari depuis plus de dix ans et cela m’a permis de connaître tous les changements qu’il a eus ainsi que toutes les fonctionnalités qu’il possède. Depuis iOS 17, Safari a ajouté la possibilité que Siri lise les articles des différentes pages web, ce qui me permet d’utiliser le navigateur d’Apple comme une application pour lire les articles plus tard.

Je n’avais jamais prêté attention à la liste de lecture de Safari jusqu’à l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité dans iOS 17. Depuis un certain temps, j’utilisais une autre application avec des voix d’IA pour lire les articles, cependant, la liste de lecture combinée à la possibilité que Siri lise les articles l’ont remplacée.

Grâce à iOS 17, Siri peut lire les articles de Safari

Auparavant, il y avait plusieurs moyens d’y parvenir, comme activer l’option d’accessibilité « Contenu lu » et sélectionner le texte souhaité, ou utiliser la fonction de « lecture de l’écran ». Cela a changé avec l’arrivée d’iOS 17, car le processus a été considérablement simplifié. Les étapes à suivre pour profiter de cette fonctionnalité sont les suivantes :

Ouvrez l’application Safari sur votre iPhone. Accédez à un site web et ouvrez un article d’intérêt. Ensuite, appuyez sur le bouton « Aa » double situé dans le coin inférieur gauche de l’écran. Sélectionnez l’option « Lire l’article ».

La liste de lecture combinée à la possibilité que Siri lise les articles de Safari est mon nouveau système préféré. Tout est avantageux. Tout reste dans Safari, un bon lecteur et la lecture fonctionne comme un podcast. pic.twitter.com/WyoBkEbjVf — Fran Besora  (@ifrnb) 14 février 2024

De cette manière, l’iPhone commencera la lecture de l’article, fonctionnant comme un podcast, car le lecteur apparaîtra à la fois sur l’écran verrouillé et dans le menu AirPlay du Centre de Contrôle. Sans aucun doute, cet ajout au navigateur d’Apple est un grand avantage, car il nous permet de profiter de la lecture des articles de manière plus accessible lorsque nous avons peu de temps disponible.

Tout est avantageux. Je peux enregistrer les articles avec le bouton de partage (celui avec le carré et la flèche) dans la liste de lecture et ensuite y accéder en cliquant sur le livre puis sur les lunettes, qui sont d’ailleurs un hommage clair à Steve Jobs. Tout reste dans Safari et je n’ai besoin d’aucune application tierce pour cela.