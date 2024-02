iOS 18 serait une mise à jour impressionnante si elle ressemble à ce concept

Ce concept imagine les fonctions qu’iOS 18 pourrait avoir et c’est impressionnant

iOS 18 pourrait avoir des fonctions d’intelligence artificielle

Tous les regards sont tournés vers iOS 18. Une version du système d’exploitation qu’Apple souhaite la meilleure de toute l’histoire de l’iPhone grâce à de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle ou à un nouveau Siri totalement rénové et fonctionnel. L’envie de voir cette nouvelle version a conduit les premiers concepts à voir le jour, comme celui que nous allons partager, qui est impressionnant.

Si iOS 18 ressemblait à ce concept, ce serait spectaculaire

La vidéo partagée par le YouTuber Concept Central commence par étendre la personnalisation de l’écran de verrouillage. En effet, depuis plusieurs versions d’iOS, il est possible de changer non seulement le fond d’écran de l’écran de verrouillage, mais aussi d’ajouter des widgets. Cependant, ce concept va encore plus loin en imaginant comment ce serait de pouvoir changer les raccourcis de la partie inférieure, l’une des choses que j’aimerais le plus voir dans iOS 18.

Une autre caractéristique que j’aimerais voir dans iOS 18 est la possibilité d’avoir plus de tailles de widgets. Par exemple, des widgets de la taille de deux applications, une façon d’en avoir plus dans moins d’espace. C’est également quelque chose que ce concept imagine parmi les nouveautés possibles qui pourraient être intégrées dans iOS 18.

Un autre détail lié à l’écran d’accueil présenté dans la vidéo est la possibilité d’ajouter les contrôles du Centre de contrôle, par exemple, pour activer le mode avion sans avoir à l’invoquer ou changer de mode de concentration de manière beaucoup plus facile. Enfin, ce concept imagine également la possibilité d’avoir l’écran d’accueil en mode paysage, comme c’était le cas dans les versions Plus d’il y a quelques années.

Plus d’une minute de concept qui montre très clairement comment iOS 18 pourrait être amélioré.

Les nouveautés attendues dans iOS 18

Contrairement aux nouveautés des iPhone, en ce qui concerne les logiciels, il est difficile de savoir quelles seront les nouveautés car il n’y a pas de chaîne d’approvisionnement en jeu. Cependant, nous connaissons certaines des nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver :