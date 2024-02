Je ne pars plus jamais en voyage sans ma clé TV Xiaomi : ainsi je l’ai transformée en compagnon inséparable de mes valises

La plupart du temps, nous nous préoccupons d’avoir un bon téléphone portable ou même une tablette pour pouvoir regarder tout notre contenu confortablement n’importe où et avec la meilleure qualité possible. Cependant, lorsque nous voyageons, il est normal de nous loger dans un hôtel ou même chez des proches, et là, il est intéressant de pouvoir regarder notre série ou film préféré sur un grand téléviseur.

C’est pourquoi, chaque fois que je fais une escapade, je glisse dans mon sac à dos un Xiaomi TV Stick, un appareil qui prend très peu de place et que je peux connecter à n’importe quel téléviseur doté d’une prise HDMI pour pouvoir profiter de mon contenu préféré où que je sois, car même s’il n’a pas de connexion WiFi pour cela, je peux toujours me connecter à Internet depuis mon téléphone.

Dans la taille d’une clé USB, j’ai un monde de contenu presque infini

Comme vous le savez, ce Xiaomi TV Stick a presque la même taille qu’une clé USB ou un disque dur SSD conventionnel, et pour l’alimenter, il suffit de connecter un câble micro USB à son port arrière et de profiter de notre contenu avec la meilleure qualité possible. En réalité, le produit est livré avec une petite télécommande pour pouvoir le contrôler facilement, il n’occupera donc pas beaucoup de place dans notre valise.

Personnellement, depuis que j’ai acheté cet appareil pour seulement 39,99 euros, j’ai arrêté d’emporter ma tablette pour regarder des films ou des séries dans les hôtels que je visite, car la plupart d’entre eux disposent d’une télévision haute définition et d’une taille d’écran assez généreuse. Le confort que j’ai gagné à cet égard a été extrême, donc je recommande au moins de l’essayer pour que vous puissiez savoir à quel point son utilisation est agréable.

Vous pouvez utiliser des applications gratuites comme Tivify ou TDT Channels pour regarder les chaînes de la TNT en toute liberté, des applications comme Kodi pour ajouter des listes de chaînes IPTV gratuites avec de nombreux canaux, et bien sûr, de nombreux autres services tels que Netflix, HBO Max ou Amazon Prime Video, car ils peuvent tous être téléchargés depuis le Google Play Store qui est installé nativement sur ce petit produit.