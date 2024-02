Siri deviendra un peu plus intelligent grâce à iOS 17.4

Siri sera capable de lire des messages dans plusieurs langues

Siri s’améliorera considérablement grâce à la version officielle d’iOS 17.4

iOS 17.4 apportera des changements historiques à l’iPhone en incluant la possibilité de télécharger des stores d’applications tiers ou de choisir un navigateur par défaut. Cependant, en plus de ces changements provoqués par le DMA de l’Union européenne, d’autres nouveautés seront également incluses comme de nouveaux émoticônes, une amélioration pour le minuteur et une nouveauté qui rendra Siri plus intelligent.

En effet, dans iOS 17.4, Siri sera un peu plus intelligent en mesure de nous lire les messages que nous recevons dans plusieurs langues, en fonction de celle que nous avons définie comme principale sur notre iPhone. Une fonction qui pourrait nous faire penser que nous pourrons utiliser à l’avenir l’assistant d’Apple dans plusieurs langues en même temps, comme c’est le cas avec Alexa.

Lorsque iOS 17.4 sera disponible pour tous, dans la section des paramètres de Siri, la rubrique « Envoyer des messages automatiquement » aura été renommée « Envoyer des messages avec Siri ». Dans cette rubrique, il sera possible d’ajouter, dans la partie inférieure, différentes langues dans la section « Ajouter une langue ». Vous pourrez y accéder en suivant le chemin suivant : Paramètres > Siri et recherche > Envoyer des messages avec Siri.

Dans la section « Ajouter une langue », vous pourrez choisir les langues que vous souhaitez, ce qui permettra à Siri de nous lire les messages que nous recevons dans ces langues. Ces langues peuvent être différentes de celle que nous avons configurée sur l’iPhone. Par exemple, si nous l’avons en espagnol, il pourra lire des messages en anglais sans aucun problème.

Et ces messages peuvent provenir de n’importe quelle application de messagerie, comme Messages ou WhatsApp. Une ressource très utile qui nous permettra d’écouter nos messages dans des situations où nous avons les mains occupées, sans avoir à toucher l’appareil ni nous distraire pendant que nous conduisons, par exemple.

Une fonctionnalité très utile qui rendra Siri beaucoup plus efficace lorsqu’il s’agit de lire nos messages. Qui sait, peut-être s’agit-il du premier pas vers le Siri plus intelligent attendu pour iOS 18. Un assistant plus conversationnel, capable de créer des raccourcis ou de répondre à des demandes liées à l’audio et au texte.