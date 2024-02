Samsung envisage le lancement du premier téléphone portable pliable triple du marché, seulement si HUAWEI ne l’empêche pas

2024 pourrait être l’année où sortira sur le marché le premier téléphone pliable triple de l’histoire. Nous savons que HUAWEI travaille depuis un certain temps sur ce smartphone, bien que le fabricant chinois ait un concurrent très coriace dans la course au titre. Selon les informations avancées par @Tech_reve sur X, Samsung pourrait également être en train de développer un téléphone pliable à écran triple pour le lancer cette année 2024.

Cette nouvelle information crée un mystère: quel fabricant remportera le titre de premier fabricant de smartphone à trois plis sur l’écran? Il semble que HUAWEI ait une longueur d’avance dans le développement de son appareil, mais Samsung n’est pas prêt à renoncer à l’honneur que représenterait le fait d’être la première entreprise à proposer un smartphone aussi innovant. En réalité, nous connaissons déjà quelques esquisses de ce à quoi ressemblerait son modèle pliable triple.

Jusqu’à présent, les téléphones pliables que nous connaissons n’ont qu’un seul pli au centre, que ce soit horizontalement ou verticalement. Cependant, ce qui est intéressant avec ces téléphones pliables, c’est qu’ils offrent de nombreuses possibilités en termes d’innovation, ce qui nous permettra de voir à l’avenir des modèles encore plus audacieux. Samsung et HUAWEI y travaillent déjà, car les deux fabricants semblent être en train de développer le premier téléphone pliable triple du marché.

Les deux sociétés ne peuvent pas toutes deux remporter ce titre tant attendu, une seule d’entre elles pourra se targuer d’avoir lancé le premier smartphone à triple pli. Depuis le mois de novembre 2023, nous savons que le fabricant chinois est plongé dans ce projet si spécial. Selon les informations d’alors, HUAWEI aurait un an d’avance sur les autres marques, mais les nouvelles données semblent indiquer que Samsung est plus proche qu’il n’y paraît.

Rumors are circulating that Samsung will add a triple fold to its lineup this year. With Huawei almost certain to release a triple fold in the second quarter of this year, from Samsung’s perspective, it cannot afford to miss out on the title of ‘world’s first’.

— Revegnus (@Tech_Reve) 13 février 2024