Nouveaux iPad Air : que nous attendons et quand seraient-ils lancés

Tout ce que nous savons sur les nouveaux iPad Air qu’Apple va lancer

Les nouveaux iPad Air seront lancés dans les prochaines semaines

Nous allons vous parler de toutes les nouveautés des nouveaux iPad Air qu’Apple lancera prochainement, une mise à jour qui arrivera deux ans après la dernière et qui comprendra quelques changements intéressants, tels qu’une nouvelle taille d’écran plus grande, un processeur mis à jour, de nouvelles couleurs et quelques surprises que nous allons vous révéler.

En effet, nous n’attendons pas seulement de nouveaux iPad Pro pour le mois de mars prochain, la société à la pomme présentera également une nouvelle génération de l’iPad Air. Cependant, celle-ci serait un peu plus modeste que celle attendue pour les nouveaux iPad Pro, car elle serait l’une des plus grandes mises à jour de son histoire.

Les nouveautés des nouveaux iPad Air

Nous allons maintenant vous parler de toutes les nouveautés que nous attendons de voir sur les nouveaux iPad Air. Nous le ferons sous forme de liste pour que vous puissiez les connaître toutes rapidement et facilement. Voici les changements qui pourraient arriver selon les rumeurs :

Nouvelle taille d’écran : Avec le même style introduit il y a deux ans avec des bords plats et un écran de 10,9 pouces, l’iPad Air viendrait avec une nouvelle taille de 12,9 pouces. Si cela se réalise, ce sera la première fois que ce modèle sera disponible en deux tailles, car jusqu’à présent, nous ne l’avions vu que sur les iPad Pro. Nouvel appareil photo arrière : Sur des schémas dévoilés il y a quelques semaines, on pouvait observer une nouvelle disposition de l’appareil photo arrière de l’appareil. Apparemment, il aura un design vertical similaire à celui de certains modèles antérieurs d’iPhone, comme l’iPhone X, et comprendra un flash. Ces rumeurs suggèrent des améliorations en matière de photographie. Nouveau processeur M2 : Toutes les mises à jour améliorent le processeur, il serait donc logique que le nouvel iPad Air arrive avec le M2 d’Apple, car les iPad Pro auraient le M3. Nouvelles couleurs : Les mises à jour apportent souvent de nouvelles couleurs, donc la gamme chromatique pourrait également subir des variations.

Quand les nouveaux iPad Air seront-ils lancés ?

Bien que nous n’ayons pas de date exacte, nous disposons de rumeurs qui nous indiquent quand ils pourraient être lancés. La date choisie par Apple serait fin mars, aux côtés des nouveaux iPad Pro et d’un nouvel MacBook Air, qui aurait également comme principale nouveauté le processeur M3.

En plus des nouveaux appareils, nous pourrions voir d’autres nouveautés telles que les nouveaux étuis pour iPhone et les bracelets Apple Watch avec les couleurs du printemps ou la nouvelle couleur qui arrive toujours à cette période sur le nouvel iPhone. Qui sait, nous sommes peut-être près d’avoir un événement Apple.

N’oublions pas que la sortie d’iOS 17.4 est également prévue à cette période, une mise à jour d’iOS qui apportera des changements très remarquables tels que la possibilité d’installer des marchés d’applications tiers alternatifs à l’App Store, la possibilité de choisir le navigateur par défaut, de nouveaux émoticônes ou une nouvelle fonction de l’application native Podcasts qui permet de transcrire l’audio en texte, entre autres nouvelles fonctionnalités.

Sans aucun doute, nous attendons des semaines chargées de lancements et de nouveaux produits, surtout dans la gamme des iPad, car l’année dernière, nous n’avons eu aucun nouveau modèle.