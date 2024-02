Comment enlever le filigrane des photos prises avec votre téléphone mobile Xiaomi

Nous vous expliquons, étape par étape, comment supprimer le tatouage ennuyeux qui apparaît sur les photos que vous prenez avec votre Xiaomi

Découvrez comment supprimer facilement et rapidement le tatouage des photos prises avec votre Xiaomi

L’un des éléments les plus caractéristiques des téléphones portables Xiaomi est le classique tatouage qui apparaît dans le coin inférieur gauche d’une photographie avec le modèle de votre smartphone et la date et l’heure de prise de vue, que vous pouvez supprimer si vous ne voulez pas qu’il apparaisse sur vos photos.

Nous allons maintenant vous expliquer comment vous pouvez supprimer le tatouage des photos prises avec votre téléphone portable Xiaomi facilement et rapidement.

Comment supprimer le tatouage des photos sur votre Xiaomi

Si vous trouvez ennuyeux de voir le tatouage sur toutes les photos que vous prenez avec votre Xiaomi, Redmi ou POCO, nous avons une solution simple pour le supprimer, car à la fois MIUI et HyperOS cachent une fonction qui vous permettra de le supprimer afin que vos photos ne montrent rien d’autre que l’objet ou la personne que vous voulez photographier.

Pour supprimer le tatouage des photos de votre smartphone Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Appareil photo sur votre téléphone portable Xiaomi

Appuyez sur l’icône des trois traits verticaux située dans le coin supérieur droit de l’application

Cliquez sur le bouton Paramètres

Sélectionnez l’option « Tatouage » qui apparaît comme activée et décochez les cases bleues à droite des boutons Tatouage de l’appareil et Ajouter date et heure sur la photo

Une fois cela fait, le tatouage ne s’affichera plus sur toutes les photos que vous prendrez avec votre téléphone portable Xiaomi à partir du moment de sa désactivation.

De plus, si, au contraire, vous souhaitez créer un tatouage personnalisé pour vos photos, il vous suffit d’accéder à la section « Tatouage », d’activer la case à droite de l’option Tatouage de l’appareil, de cliquer sur l’interrupteur du bouton Ajouter date et heure sur la photo si vous souhaitez qu’ils apparaissent avec le nom de l’appareil, de cliquer sur le bouton Tatouage personnalisé, d’écrire le texte que vous souhaitez voir apparaître dans le tatouage et de cliquer sur le bouton Enregistrer.