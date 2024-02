C’est officiel : voici les premières nouveautés d’Android 15, la base du futur HyperOS 2

Nous l’attendions pour cette semaine et Google n’a pas déçu : hier vendredi, Android 15 est une réalité et nous avons déjà un premier aperçu de la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google, le plus utilisé au monde, devant Windows ou iOS.

Android était la base de la couche MIUI déjà réglée, et reste la base de la nouvelle couche HyperOS – bien que Xiaomi cherche à être moins dépendant du système d’exploitation de Google et à personnaliser davantage son nouveau système d’exploitation. C’est pourquoi, ces premières nouveautés d’Android 15 Vanilla Ice Cream seront également celles que nous verrons dans HyperOS 2.

Android 15 Vanilla Ice Cream Developer Preview 1

Né la même année que la société, les téléphones Xiaomi utilisent la couche MIUI depuis 2010. Et la première version de MIUI a été réalisée sur la base d’Android 2.2.x Froyo. Par la suite, Android et MIUI ont été étroitement liés pendant 13 ans et 14 éditions, jusqu’à l’année dernière, où Xiaomi a surpris tout le monde en lançant son nouveau système d’exploitation HyperOS.





Mais même s’il s’agit d’une couche différente, HyperOS reste basé sur Android, ce qui signifie que presque tous les téléphones Xiaomi, POCO et Redmi équipés d’HyperOS ont Android 14 et toutes ses nouveautés et améliorations – certains modèles ont une version spéciale d’HyperOS basée sur Android 13 en raison de leurs limitations.

La première version préliminaire pour les développeurs ou ‘Developer Preview’ d’Android 15 a été lancée ce vendredi, avec de petites améliorations de confidentialité et de nouvelles fonctionnalités. Étant donné qu’elle est spécifiquement conçue pour les développeurs, il n’est évidemment pas conseillé de l’installer même si vous disposez d’un téléphone compatible – ce sont toujours les Google Pixel qui sont les premiers.

Nouveautés d’Android 15 Vanilla Ice Cream déjà présentes dans la version Developer Preview

Selon le calendrier de Google, nous n’aurions la première bêta officielle d’Android 15 qu’à la fin de mars-début avril. Durant les mois de février et mars, ce seront les différentes itérations des versions Developer Preview qui sortiront, et à partir de mars, il sera plus sûr de tester Android 15 si vous n’êtes pas développeur.





Et en parlant de ce qui sera la base d’HyperOS 2, voici les premières nouveautés d’Android 15 Vanilla annoncées par Google :

Un meilleur contrôle des publicités

Android 15 vous permettra d’avoir un meilleur contrôle sur les publicités que vous voyez de manière plus détaillée. Un nouveau menu appelé « Annonces » a été ajouté dans la section « Confidentialité et sécurité » des paramètres, où vous pouvez vérifier quelles applications suivent votre activité sur le téléphone pour vous montrer des publicités.

Certaines applications peuvent proposer des publicités personnalisées en suivant votre activité sur le téléphone. Avec l’API FLEDGE d’Android 15, vous pouvez maintenant empêcher les applications de vous suivre. Cela ne signifie pas que les publicités sur votre appareil seront complètement supprimées, mais cela garantit que vos données ne seront pas partagées avec l’application tierce choisie.

Enregistrements partiels d’écran

Une autre nouveauté d’Android 15 est la possibilité de réaliser des enregistrements partiels de l’écran. Au lieu d’enregistrer ou diffuser tout l’écran lors de l’enregistrement de l’écran, vous pouvez désormais enregistrer seulement une partie spécifique de l’application. Cela peut être utile pour les utilisateurs qui enregistrent fréquemment l’écran de leur téléphone ou qui doivent diffuser l’écran du mobile lors d’un appel vidéo.





Optimisation de l’appareil photo pour les applications tierces

Une autre amélioration bienvenue est que Google travaille enfin sur une meilleure optimisation de l’appareil photo pour les applications tierces. Les images capturées dans un environnement peu éclairé seront désormais traitées en temps réel, vous offrant ainsi une prévisualisation simultanée avec luminosité, telle qu’elle apparaît après avoir appuyé sur le bouton de l’obturateur. Les applications tierces pourront également bénéficier d’une amélioration des images en prévisualisation.

Via | Android Developer Google Blog