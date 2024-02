Ces deux astuces t’aideront à écrire plus rapidement avec l’iPhone

Une astuce déjà connue qui a une variante inconnue

Le clavier de l’iPhone cache également des astuces

Même si l’iPhone a été lancé il y a 17 ans, des astuces iOS cachées mais très utiles sont toujours découvertes aujourd’hui. Comme les deux astuces du clavier que nous allons partager aujourd’hui. Deux astuces qui vous permettront d’écrire les chiffres beaucoup plus rapidement et d’accélérer votre écriture avec lui.

Avec le temps, j’ai intériorisé cette façon d’entrer les chiffres, mais un récent post que j’ai vu sur Reddit m’a fait me rappeler cette astuce et découvrir une variante de celle-ci. Dans la publication, un utilisateur se plaint du clavier de l’iPhone et il y a des opinions de toutes sortes dans les commentaires, ainsi que des astuces, parmi lesquelles celles que je vais partager avec vous.

Une façon d’écrire les chiffres qui permet de gagner du temps

Il existe une façon connue d’écrire les chiffres plus rapidement avec le clavier de l’iPhone : il suffit de maintenir la touche 123 enfoncée puis de se déplacer vers le chiffre avec le même doigt. Le clavier entrera le chiffre en question rapidement et reviendra ensuite à la vue des lettres. Cependant, j’ai découvert qu’il y a une variante pour cette astuce.

Au lieu de maintenir la touche 123 enfoncée et de glisser vers le chiffre avec le même doigt, vous pouvez maintenir la touche enfoncée avec un doigt et taper les chiffres avec un autre doigt ; lorsque vous relâcherez la touche, elle reviendra à la vue des lettres pour que vous puissiez continuer à écrire du texte. Une variante qui évite d’appuyer sur la touche 123, puis sur les chiffres et à nouveau sur la touche.

🤯 Cette astuce que je viens de découvrir m’a fait exploser la tête Il y a une façon d’écrire les chiffres plus rapidement en maintenant la touche 123 enfoncée et en se déplaçant vers un chiffre avec le même doigt Maaaais Vous pouvez également maintenir la touche enfoncée avec un doigt et écrire avec un autre. Quand… pic.twitter.com/gQozJWLcRP — Fran Besora  (@ifrnb) 12 février 2024

Et le meilleur dans tout ça ? Il ne s’agit pas d’une astuce des nouvelles versions d’iOS comme iOS 17, mais elle existe depuis longtemps, donc si vous avez un ancien iPhone, vous pourrez également en profiter. Ce sont sans aucun doute ces petits détails cachés d’iOS qui sont découverts avec l’utilisation et le temps.

Mais le clavier de l’iPhone a d’autres astuces. Par exemple, si vous maintenez votre doigt sur n’importe quelle partie du clavier, il se transforme en pavé tactile pour que vous puissiez déplacer le curseur plus rapidement le long des textes, une façon plus efficace de corriger les erreurs que de toucher le point exact.