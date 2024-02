Comment diffuser l’écran d’un Motorola à la télé

Vous avez un téléphone Motorola et vous voulez diffuser son écran sur votre téléviseur ? Nous vous expliquons les options qui s’offrent à vous.

Dessin d’un téléphone diffusant du contenu sur un téléviseur.

Même si nous sommes de plus en plus habitués à regarder des contenus sur notre téléphone portable, il est souvent plus pratique de regarder certaines choses sur un grand écran. C’est pourquoi, si vous avez un téléphone Motorola, vous avez peut-être déjà envisagé la possibilité de pouvoir afficher l’écran de votre téléphone ou le contenu d’une application sur votre téléviseur.

La plupart des marques permettent de dupliquer l’écran sur le téléviseur avec ou sans fil, mais dans cet article, nous nous concentrerons sur les options sans fil. Ainsi, vous pourrez continuer à tenir votre smartphone dans votre main sans qu’il soit branché au téléviseur.

Ce dont vous avez besoin pour diffuser l’écran d’un téléphone Motorola sur le téléviseur

Si vous voulez diffuser l’écran d’un téléphone Xiaomi sur le téléviseur sans utiliser Chromecast, il est en réalité nécessaire d’avoir soit un Chromecast, soit un téléviseur avec Chromecast intégré.

De nombreux SmartTV lancés sur le marché ces dernières années sont équipés de Chromecast intégré, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes. Sinon, le prix habituel d’un Chromecast est généralement d’environ 30 euros.

Refleter le contenu de l’écran avec un Chromecast

Les étapes à suivre pour pouvoir afficher le contenu de l’écran de votre téléphone Motorola sur un Chromecast sont les suivantes :

Assurez-vous que votre téléphone Motorola et le Chromecast ou le téléviseur avec Chromecast intégré sont connectés au même réseau WiFi. Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l’écran de votre téléphone pour accéder aux paramètres rapides. Appuyez sur le bouton de Diffusion de l’écran, représenté par un carré avec des ondes dans le coin (sur l’image). Appuyez sur le nom du Chromecast ou du téléviseur pour vous connecter.

Une fois ces étapes terminées, vous verrez que ce que vous avez à l’écran de votre téléphone est reflété sur votre téléviseur. À tout moment, lorsque vous souhaitez vous déconnecter, il vous suffit de répéter le processus et, après avoir appuyé sur le bouton de Diffusion de l’écran, appuyez sur Déconnecter. Le téléphone sera déconnecté et l’écran ne sera plus visible sur le téléviseur.

Diffuser le contenu d’une application

Si vous voulez diffuser, par exemple, une vidéo YouTube ou une série Netflix, il n’est pas nécessaire de refléter le contenu de l’écran. Vous pouvez diffuser uniquement le contenu, tout en ayant la possibilité de faire d’autres choses avec votre téléphone pendant que vous regardez le contenu sur le téléviseur.

Pour cela, il vous suffit d’ouvrir l’application contenant le contenu que vous souhaitez diffuser. Assurez-vous que l’application est compatible avec Chromecast et que votre téléphone ainsi que le Chromecast ou le téléviseur sont connectés au même réseau WiFi. Ensuite, il vous suffira d’appuyer sur le bouton de diffusion de l’écran, représenté par un carré avec une onde dans le coin. Selon l’application, il peut se trouver à un endroit ou à un autre. Ensuite, sélectionnez le téléviseur sur lequel vous souhaitez le voir et commencez à reproduire le contenu.

Il est important de noter que toutes les applications ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité, il se peut donc que vous ne disposiez pas de cette possibilité. YouTube ainsi que la plupart des services de streaming l’offrent, mais vous pourriez rencontrer des problèmes par exemple si vous avez un abonnement à Netflix avec des publicités.

Diffuser des fichiers multimédias personnels avec WiFi Direct

Si votre téléviseur est compatible avec WiFi Direct, il est possible que vous puissiez partager des fichiers multimédias stockés sur votre smartphone avec le téléviseur, de manière à pouvoir par exemple profiter de vidéos ou de photos sur grand écran.

Cependant, il est important de noter qu’il n’est pas possible d’utiliser cette fonction pour regarder, par exemple, un jeu ou le contenu d’une plateforme de streaming. Nous ne pouvons utiliser cette possibilité qu’avec des fichiers directement stockés sur le téléphone.

La manière de configurer nos appareils pour les connecter via WiFi Direct dépend beaucoup de la marque de votre téléviseur. Par conséquent, vous devrez consulter les instructions de celui-ci pour le configurer.

Ensuite, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas de l’écran de votre téléphone pour accéder à la configuration rapide, et choisir l’option WiFi Direct là-bas. Ensuite, vous devrez sélectionner le nom du téléviseur avec lequel vous souhaitez partager les fichiers. Ensuite, vous pourrez lire le fichier que vous souhaitez partager.

Problèmes courants que nous pouvons rencontrer

Malgré le fait que le processus de diffusion de contenus d’un téléphone Motorola vers un téléviseur soit assez simple, il peut y avoir quelques problèmes tout au long du processus :

Si vous utilisez un VPN, nous vous recommandons de le désactiver si vous rencontrez un problème et de réessayer de diffuser le contenu sans. Assurez-vous que le téléphone et le Chromecast sont connectés au même réseau WiFi. Sinon, la diffusion du contenu ne sera pas possible. Si vous essayez de diffuser du contenu à partir d’une application, assurez-vous qu’elle est compatible avec Chromecast. Recherchez les mises à jour pour l’application Home. Une version ancienne peut rendre impossible la diffusion de contenus vers Chromecast. Assurez-vous que le micrologiciel de votre téléviseur est à jour. Sinon, vous pourriez rencontrer des problèmes.

Si tout est en ordre, que votre téléviseur et votre téléphone sont correctement mis à jour et que l’application à partir de laquelle vous essayez de partager le contenu est compatible, vous ne devriez normalement pas rencontrer de problème lors de la diffusion de vos contenus. Il vous suffira de vous asseoir sur le canapé et de profiter des contenus que vous avez sur votre téléphone sur grand écran.