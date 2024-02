Galaxy S24 Exynos vs Snapdragon: Samsung n’a pas fermé l’écart

Samsung évolue beaucoup avec son Exynos 2400, mais malheureusement pour eux, ils continuent de ne pas combler l’écart avec le Snapdragon 8 Gen 3

Avec la famille Galaxy S24 (à l’exception de l’Ultra), Samsung a voulu donner une nouvelle vie à ses puces Exynos

Quand Samsung a confirmé lors de la présentation de ses Galaxy S24 et S24+ que la puce Exynos 2400 serait à nouveau présente sur certains marchés comme l’Europe, beaucoup d’entre nous ont été un peu déçus. Et pourtant, cette année, nous avons déjà vu MediaTek et son Dimensity 9300 surpasser Qualcomm en termes de puissance brute, d’autant plus que Samsung parlait d’une évolution de 2 ou 3 générations qui justifiait le retour de ses SoC propriétaires dans la famille phare.

Et il est vrai que, en ce qui concerne le quotidien de n’importe quel utilisateur, personne ne trouvera de différence significative entre un Galaxy S24 avec le Snapdragon 8 Gen 3 et un autre incorporant l’Exynos 2400 comme cœur électronique. Les deux processeurs mobiles sont extrêmement puissants et Samsung est maintenant bien plus proche, donc il n’y a aucune raison de penser qu’un Galaxy S24 vendu en Europe est moins performant qu’un vendu aux États-Unis.

En tout cas, nous ne vous mentirons pas, car même si Samsung a réussi en partie à combler l’écart qui le séparait de Qualcomm, il est vrai que ces différences de performances existent toujours et favorisent encore les appareils de San Diego dans les comparaisons, et suscitent des doutes à court terme alors que Samsung évolue déjà avec les processus de fabrication de 2 et 3 nanomètres.

Précisément avec des appareils Galaxy S24 et S24+ obtenus en Amérique du Nord, nous recevons des vidéos de comparaison des deux modèles les moins performants de la famille S24 de Samsung, dans lesquelles il est effectivement vérifié que les versions avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 fonctionnent mieux, pas de manière excessive, mais de manière sensiblement et notablement supérieure.

En réalité, les collègues d’Android HDBlog ont conclu que la puce Exynos 2400 de Samsung est plus comparable au Snapdragon 8 Gen 2 qu’à la troisième itération de Qualcomm, la plus récente, qui se situerait une génération supplémentaire au-dessus.

Au quotidien, on ne le remarquera en aucun cas, mais si vous mettez côte à côte un Galaxy S24 avec la puce Exynos 2400 et un autre avec le Snapdragon 8 Gen 3, vous remarquerez les différences de performances… Elles sont minimes, mais elles existent toujours !

Il reste donc du travail à faire pour Samsung, plus certainement maintenant avec les processus de fabrication de 4 nanomètres, mais le géant sud-coréen devra continuer à faire évoluer sa famille de processeurs mobiles haut de gamme s’il veut continuer à se rapprocher de Qualcomm, qui les dépasse surtout en termes de connectivité 5G.

En réalité, les analystes nous disent que c’est précisément là que l’Exynos 2400 fonctionne nettement moins bien, et c’est que la connectivité 5G semble être moins performante par rapport au modèle avec Snapdragon, car les modems incorporés dans la puce de San Diego sont toujours nettement supérieurs en termes d’optimisation et de performances du réseau.

La puissance des deux chipsets est similaire, mais là où l’Exynos 2400 perd vraiment face au Snapdragon 8 Gen 3, c’est sans aucun doute dans le domaine de la connectivité 5G et également dans la dissipation de chaleur.

Une autre des plus grandes différences réside dans l’efficacité énergétique et la dissipation de chaleur, car l’Exynos 2400 semble chauffer plus, ce qui se ressent sur le Galaxy S24 en raison de sa taille plus petite et de sa chambre à vapeur plus petite. Bien sûr, en étendant l’argument, les températures sont légèrement mieux contrôlées dans le Galaxy S24+ en raison de sa taille plus grande et d’un système de refroidissement plus grand et plus performant.

Les conclusions sont claires. L’année de pause pour prendre de l’élan a été bénéfique pour Samsung, qui a réussi à pallier certaines des lacunes de ses Exynos haut de gamme, même si en réalité, l’évolution n’a pas été suffisante pour rattraper Qualcomm dans la course aux processus de fabrication de 4 nanomètres.

Au quotidien, cela ne se remarquera pas, c’est évident, mais la comparaison directe ne laisse aucun doute… Si vous le pouvez, faites en sorte que votre Galaxy S24 soit équipé de la puce Qualcomm !