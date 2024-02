Apple développe une version de Spotlight renforcée par l’IA

Apple envisage que son Spotlight bénéficie également de l’Intelligence Artificielle

Le Spotlight aurait également de l’IA

Tout indique que l’Intelligence Artificielle sera le grand protagoniste des appareils Apple dans quelques mois. Des fonctionnalités d’IA arriveront pour que iOS 18 soit l’une des meilleures mises à jour de l’histoire en proposant un assistant entièrement repensé ou en introduisant l’IA dans des applications telles que Musique, Messages ou la suite iWork.

Un récent rapport de Bloomberg assure que le Spotlight bénéficiera également de ces fonctions d’IA. Comme le rapporte Bloomberg, Apple envisagerait de renforcer considérablement le Spotlight, le moteur de recherche interne de l’iPhone et d’autres appareils, à l’aide de l’Intelligence Artificielle.

Le Spotlight pourrait être beaucoup mieux qu’auparavant avec l’aide de l’IA

Le Spotlight est le moteur de recherche interne disponible sur iPhone, iPad et Mac. Avec celui-ci, les utilisateurs peuvent rechercher des applications, des fichiers et tout type de contenu stocké sur l’appareil en question. Ces derniers temps et grâce également à iOS 17, des fonctionnalités ont été ajoutées pour le rendre encore meilleur, mais il semble qu’à l’avenir, il sera encore plus avancé avec l’aide de l’IA.

Selon le récent rapport de Bloomberg, Apple envisagerait d’ajouter des fonctionnalités d’Intelligence Artificielle dans le but de réaliser des tâches complexes liées à d’autres applications et plus encore. La nouvelle version pourrait alterner entre des caractéristiques spécifiques au sein des applications et répondre à des questions complexes basées sur des données entraînées à partir de vastes modèles de langage.

Actuellement, le Spotlight a la possibilité d’effectuer de petites actions provenant d’autres applications. Par exemple, il peut ouvrir des albums spécifiques dans l’application Photos ou lire une musique spécifique sur Apple Music. Grâce à l’IA, ces fonctionnalités seraient bien plus avancées qu’auparavant. Des fonctionnalités qui pourraient améliorer celles existantes, telles que la récupération de la météo ou l’ouverture d’une URL depuis le presse-papiers.

Depuis un certain temps, nous savons qu’Apple développe en secret sa propre technologie de recherche avec John Giannandrea, ancien cadre de Google et actuel responsable de l’IA chez Apple. Ils ont développé un moteur de recherche appelé Pegasus.

Cependant, Pegasus n’est pas destiné pour l’instant à rivaliser avec Google, mais la société a déjà des plans pour son moteur de recherche à court terme. Il serait destiné à améliorer les recherches dans l’App Store, la boutique d’applications des appareils Apple, ou le Spotlight. Cela pourrait expliquer pourquoi l’utilisateur est autorisé à ajouter le Spotlight à l’écran d’accueil.