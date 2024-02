Apple cesse de signer iOS 17.3 : la prochaine mise à jour est proche

Il n’est plus possible de rétrograder d’iOS 17.3.1 à iOS 17.3

iOS 17.3 n’est plus signé

Récemment, Apple a arrêté de signer iOS 17.3, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone ne peuvent plus revenir à cette version s’ils le souhaitent. Ce mouvement intervient après la sortie d’iOS 17.3.1, une version qui a été lancée dans le but de corriger quelques erreurs d’iOS 17.3, une version qui a introduit la Protection des Appareils Volés ou les listes collaboratives d’Apple Music.

Dans cet article, nous allons expliquer les conséquences du fait qu’Apple a arrêté de signer iOS 17.3, une version qui a apporté plusieurs nouveautés telles que le nouveau système anti-vol de l’iPhone ou les nouvelles listes d’Apple Music. Comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsque Apple cesse de signer une version d’iOS, cela a plusieurs implications.

Apple arrête de signer iOS 17.3

Cesser de signer d’anciennes versions d’iOS après le lancement d’une nouvelle version est une pratique courante chez Apple. De cette manière, les utilisateurs sont incités à maintenir leur iPhone à jour avec la dernière version du système d’exploitation, car ils ne peuvent pas revenir à une version antérieure.

Cela, c’est la mauvaise nouvelle. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Lorsque Apple fait ce mouvement, c’est généralement parce qu’elle prépare le lancement d’une nouvelle version du système d’exploitation, et en général, il ne s’écoule pas plus de trois semaines entre le moment où une version n’est plus signée et le lancement d’une nouvelle. Par conséquent, il est probable qu’il ne reste plus beaucoup de temps avant de voir iOS 17.4.

Il est également important de noter que iOS 17.4 sera une mise à jour avec de nombreuses nouveautés. En réalité, il s’agira d’une version avec de grands changements, tels que la possibilité d’utiliser des stores d’applications tiers ou la possibilité pour les utilisateurs de choisir un navigateur par défaut avant d’utiliser Safari. Apple doit lancer iOS 17.4 avant le 6 mars pour respecter la DMA, donc il ne reste plus beaucoup de temps avant de voir la nouvelle version.