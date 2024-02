Cette application pour iPad vous permet de contrôler votre Mac en utilisant l’Apple Pencil

Disponible dans l’App Store au prix de 19,99 dollars

La nouvelle application Astropad Slate, disponible sur les appareils Apple

Astropad vient de lancer une application qui vous permettra d’utiliser votre iPad comme périphérique d’entrée pour votre Mac, permettant aux utilisateurs d’effectuer des actions courantes telles que dessiner, écrire ou utiliser la souris de leur ordinateur portable. Nous vous disons tout sur la nouvelle application Astropad Slate Pen Table, qui est maintenant disponible dans l’App Store et payante.

Si nous comparons le trackpad des MacBooks avec les pavés tactiles d’autres marques, il est indéniable que l’alternative d’Apple est généralement beaucoup plus grande et facile à utiliser. Cependant, dans les deux cas, il s’agit toujours d’un pavé tactile qui nous permet de contrôler le curseur et d’interagir avec l’ordinateur portable, que ce soit par des mouvements doux ou par des gestes avec les doigts.

Astropad Slate transforme l’iPad en un énorme trackpad pour le MacBook

C’est pourquoi il n’est jamais de trop d’avoir une surface d’interaction avec notre ordinateur portable encore plus grande. Et comment est-ce possible? Grâce à la nouvelle application Astropad, capable de transformer votre iPad en un énorme trackpad pour contrôler votre MacBook en utilisant l’Apple Pencil comme souris. Prenez note, car voici ce que vous pouvez en faire:

Souris et pavé tactile : contrôlez facilement la souris de votre ordinateur portable en déplaçant l’Apple Pencil sur l’iPad, en reflétant le curseur sur l’écran du Mac.

Tablette graphique : dessinez dans vos programmes créatifs préférés en utilisant l'iPad et l'Apple Pencil, sans avoir à utiliser les tablettes graphiques traditionnelles.

Écriture manuscrite : écrivez avec l'Apple Pencil sur l'iPad et l'application Astropad Slate se chargera de le transformer en texte sur votre Mac.

Gestes tactiles: utilisez un ou deux doigts sur l'iPad pour faire défiler et zoomer sur le Mac, comme si vous le faisiez sur le pavé tactile habituel.

Astropad Slate est un excellent choix pour les designers, les artistes numériques et d’autres professionnels créatifs, car ils auront la possibilité de ajuster la pression et les gestes de l’Apple Pencil, en plus du confort évident de travailler avec un trackpad de la taille d’un iPad. D’autre part, la connexion via WiFi, câble USB ou réseau ad hoc est vraiment simple.

La seule exigence pour pouvoir utiliser cette nouvelle application est de disposer d’un iPad exécutant iPadOS 15 ou ultérieur, et d’un Mac avec macOS 11 ou une version ultérieure. Bien sûr, bien que la version bêta d’Astropad Slate ait été disponible gratuitement depuis le mois d’octobre dernier, maintenant qu’elle est officielle, elle est vendue au prix de 19,99 dollars dans l’App Store.

App Store | Astropad Slate Pen Table (19,99 dollars)