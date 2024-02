L’IA de ChatGPT a été détrônée par Google: pourquoi c’est important pour les appareils Xiaomi avec HyperOS

Google Gemini a fait ses débuts la semaine dernière. Et en seulement 7 jours, l’IA de Google a déjà surpassé l’IA la plus puissante d’OpenAI. 2024 sera une véritable course entre les deux entreprises, mais est-ce que nous en sortirons vraiment gagnants?

L’IA ou l’intelligence artificielle est là pour rester, que cela nous plaise ou non. Et Google veut établir la nouvelle norme avec son puissant Gemini, qui sera bientôt disponible sur les appareils Xiaomi.

Google Gemini

Si Microsoft a popularisé le concept d’ordinateur personnel, qu’Apple a inventé le smartphone et qu’Oculus a démocratisé la réalité virtuelle domestique, il est indéniable qu’OpenAI doit être reconnue comme la société qui a créé un avant et un après en ouvrant l’utilisation de l’IA en tant qu’outil. ChatGPT permet de créer du texte, DALL-E crée des images et le nouveau Sora peut concevoir des vidéos photoréalistes.

Mais Google, le géant multinational de la technologie, veut dominer le secteur de l’IA, et la semaine dernière, nous a présenté son Gemini, un outil multitâche et générateur d’IA qui peut être utilisé pour améliorer votre productivité au travail, savoir comment lire plus de livres, expliquer des concepts de physique quantique, créer des images et des designs, trouver de nouvelles tendances culinaires ou apprendre à réussir un entretien d’embauche. Ses applications sont infinies.

Google Gemini 1.5 vs OpenAI Chat GPT-4 Turbo

En une semaine seulement, Google a mis à jour Gemini vers sa version 1.5, qui est actuellement l’outil d’IA le plus puissant au monde – du moins celui que nous connaissons. En réalité, il a réussi à vendre rien de moins que GPT-4 Turbo, la version de l’IA de ChatGPT développée par OpenAI.

La nouveauté de Gemini 1.5 réside dans son extraordinaire capacité d’analyse : il peut gérer jusqu’à 300 000 tokens, ce qui lui permet d’examiner des documents de grande longueur et complexité avec une rapidité et une précision inégalées. Parmi ses capacités, on peut citer l’analyse et le résumé de 402 pages de la transcription d’Apollo 11, ainsi que la capacité à extrapoler des informations spécifiques à partir d’une vidéo de 44 minutes en seulement 60 secondes.





Google Gemini, bientôt disponible sur Xiaomi

Une autre innovation de Gemini 1.5 est l’augmentation significative de la limite de tokens qu’il peut traiter, passant de 200 000 à un million, avec la possibilité d’atteindre 10 millions. Cette expansion des capacités de traitement ouvre de nouvelles frontières pour le développement d’applications d’IA, permettant d’analyser des quantités de données jusqu’alors inimaginables.

Bien que la version ne soit actuellement accessible qu’aux développeurs via des plateformes telles que AI Studio et Vertex AI, l’enthousiasme autour de Gemini 1.5 est palpable. Ce lancement inattendu est un mouvement stratégique en réponse aux développements futurs d’OpenAI, tels que le moteur de recherche basé sur ChatGPT.





Gemini est le modèle d’IA de Google le « plus compétent de notre famille de modèles« , et vous pouvez l’utiliser via un navigateur Web en suivant ce lien. Il est disponible dans plus de 230 pays et parle 40 langues – comme vous pouvez le voir, en entrant, il nous répond en espagnol. Mais ce que Google a activé le 8 février dernier, c’est la forme définitive de Gemini pour une utilisation sur mobiles : son application pour Android et iOS.

Une application dont même Xiaomi a pris note sur le compte Twitter de X / Twitter de l’entreprise lors de la présentation de Gemini, montrant ainsi que Xiaomi travaille déjà pour rendre Gemini compatible avec ses appareils, ce qui le rendrait compatible avec HyperOS – Gemini nécessite Android 14. Et ce sera « bientôt », donc si c’est le cas, vous aurez l’outil d’IA le plus puissant actuel sur votre Xiaomi.

Via | Xiaomi Today