Ta prochaine Apple Watch pourrait être capable de détecter la quantité de sueur produite par ton corps

L’Apple Watch du futur pourrait avoir un capteur de transpiration

Apple cherche toujours à innover, et une demande de brevet récemment publiée suggère qu’ils pourraient se lancer dans un domaine que nous n’avons pas encore vu : la mesure de la transpiration avec l’Apple Watch. Cette option pourrait offrir des informations précieuses tant pour les athlètes que pour les amateurs de fitness, en aidant à mieux comprendre les réponses de leur corps à l’exercice et à prendre des décisions en matière d’hydratation ou de suivi de leur condition physique.

Le brevet décrit une méthode pour mesurer automatiquement la transpiration pendant l’exercice, en utilisant les capteurs de mouvement déjà présents sur l’Apple Watch. En détectant quand l’utilisateur fait de l’activité physique, le dispositif pourrait activer la mesure de la transpiration pour collecter des données sur les niveaux de transpiration.

Mais pourquoi mesurer la transpiration ? Il se trouve que la transpiration peut révéler beaucoup de choses sur nos corps. Au-delà de simplement indiquer un effort, la transpiration contient des informations précieuses qui peuvent être utilisées de différentes manières. En effet, certaines tests médicaux utilisent la transpiration pour mesurer les concentrations de certaines substances, comme les niveaux de chlorure dans la transpiration pour diagnostiquer la fibrose kystique, par exemple.

Même à un niveau plus quotidien, le volume de transpiration peut fournir des informations sur l’état physique des personnes. Contrairement à la croyance populaire, transpirer beaucoup ne signifie pas nécessairement que vous n’êtes pas en forme. En réalité, cela indique souvent le contraire : à mesure que votre résistance physique s’améliore, votre corps devient plus efficace pour réguler la température et expulser la chaleur par la transpiration. Ainsi, en mesurant les niveaux de transpiration, les personnes peuvent évaluer leurs progrès physiques et ajuster leurs entraînements en conséquence.

De plus, surveiller la perte de liquides par la transpiration est crucial pour maintenir des niveaux d’hydratation adéquats pendant et après l’exercice. En comprenant combien de liquide ils perdent par la transpiration, les athlètes peuvent réapprovisionner leur corps avec la bonne quantité d’eau.

La demande de brevet d’Apple détaille un capteur de transpiration intégré à un dispositif portable, probablement faisant référence à l’Apple Watch. Ce capteur consisterait en des électrodes positionnées à la surface du dispositif, capables de mesurer la capacité entre elles pour calculer des métriques de transpiration. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un brevet, donc nous pourrions le voir ou non.