La puissance démesurée du nouveau chatGPT : avec Sora, vous pouvez créer des vidéos depuis votre Xiaomi avec seulement quelques mots

Depuis quelques mois, pratiquement n’importe qui peut ouvrir une plateforme d’Intelligence Artificielle et, avec quelques mots seulement, créer un dessin à partir de rien. Imaginez faire la même chose, mais avec une vidéo photoréaliste. Les créateurs de ChatGPT l’ont réussi.

Sora, le dernier « jouet » d’OpenAI, la société derrière ChatGPT, est un outil qui fait exactement cela : il crée des vidéos animées avec les mêmes descriptions que vous utiliseriez pour créer une image artificielle. Et cela sera bientôt à portée de main.

L’ère des IA : ChatGPT et le scandale DeepFake

Il y a quelques années, DeepFake a montré la capacité de l’Intelligence Artificielle à falsifier le monde et à l’adapter selon vos goûts, de manière contrôlée : Des vidéos innocentes et amusantes sur YouTube qui, grâce à l’IA, faisaient de Silvester Stallone et non Arnold Schwarzenegger le protagoniste de Terminator 2, jusqu’au scandale des vidéos pornos truquées d’actrices et chanteuses célèbres avec le visage d’autres actrices.

Ensuite, est venu ChatGPT et sa capacité à composer des textes, et DALL-E et sa capacité à « dessiner » des images de toutes sortes et de tous styles à partir d’une simple description de quelques mots ou phrases utilisées comme des commandes textuelles. Des traductions et des dessins utilisés même à des fins commerciales par des entreprises qui ont voulu économiser de l’argent en n’embauchant pas de rédacteurs ou de dessinateurs. Et l’étape suivante, comme cela ne pouvait être que cela, était de pouvoir créer des vidéos.

Sora, vidéos fausses générées par l’IA et ChatGPT

Sora, le nom du protagoniste de Kingdom Hearts, est le dernier produit de la société OpenAI, qui, après avoir impressionné avec ChatGPT et DALL-E, montre maintenant ce dont est capable sa nouvelle évolution en matière de création par IA. Parce que Sora est capable de créer pour vous une vidéo à partir de rien, dans le style que vous voulez, animée et en plus en cherchant le photoréalisme pour ne pas avoir l’air artificiel, mais réel et édité. Et cela se fait simplement en le lui demandant.

Regardez « reel » que nous avons placé ici, par exemple. Ce sont les vidéos qu’OpenAI a publiées sur son site web comme exemples de la puissance de Sora. Le premier, une femme marchant dans une rue d’une ville asiatique avec ses néons et sa vie nocturne, a été généré à partir de rien, sans acteurs, c’est littéralement un amas de zéros et de uns dans un code source. Et cela a été réalisé en donnant les instructions textuelles suivantes à Sora :

« Une élégante femme se promène dans une rue de Tokyo remplie de néons chauds et de signalisation urbaine animée. Elle porte une veste en cuir noir, une longue robe rouge, des bottes noires et un sac noir. Elle porte des lunettes de soleil et du rouge à lèvres rouge. Elle marche avec assurance et désinvolture. La rue est humide et réfléchissante, ce qui crée un effet miroir des lumières colorées. Beaucoup de piétons se promènent. »

La vidéo de l’astronaute dans le désert, où l’on a l’impression de voir un acteur réel –mais ce n’est pas le cas- a été créée avec la description suivante :

« Bande-annonce d’un film sur les aventures de l’homme de l’espace de 30 ans, portant un casque de moto en laine rouge, ciel bleu, désert de sel, style cinématographique, tourné en pellicule 35 mm, couleurs vives. »

Sora et ses limitations

Comment ont-ils réussi cela chez OpenAI ? En entraînant leur nouvelle IA avec une immense bibliothèque de vidéos dans différents formats et styles. Il est vrai que pour le moment, Sora en est encore à une phase précoce de développement, il ne peut générer que 60 secondes de vidéo et a des problèmes pour recréer certaines physiques de mouvement, donc il est encore en phase de tests.

Mais OpenAI indique que Sora finira par faire partie du catalogue de produits, tout comme ChatGPT ou DALL-E le sont déjà. Et cela signifie que vous pourrez créer des vidéos de type photoréaliste et/ou de style cinématographique depuis n’importe quel appareil, comme par exemple le Xiaomi depuis lequel vous lisez ceci.

Avançons-nous vraiment ? Ou nous enfermons-nous de plus en plus dans une réalité fausse et aseptisée où nous pensons avoir le contrôle de tout ?

Via | Site web d’OpenAI