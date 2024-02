Ces 7 Samsung Galaxy haut de gamme reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité du mois de février est déjà en cours d’arrivée sur les Samsung Galaxy S20 en Europe et aux États-Unis, ainsi que sur les Galaxy S22 en Europe et les Galaxy Z Fold4 aux États-Unis

La série complète des Samsung Galaxy S22 reçoit la mise à jour d’Android de février 2024

Alors que nous avons déjà dépassé la moitié du deuxième mois de l’année, Samsung continue de déployer le dernier correctif de sécurité d’Android, correspondant au mois de février, sur plusieurs des appareils de son catalogue. Aujourd’hui, près d’une trentaine de terminaux de marque coréenne ont déjà reçu la mise à jour d’Android de février.

Dans ce sens, nous venons d’apprendre que la grande entreprise coréenne a commencé à déployer la mise à jour d’Android de février 2024 sur deux des générations précédentes de la famille Galaxy S, les Galaxy S20 et Galaxy S22, ainsi que sur son avant-dernier appareil pliable de type livre, le Galaxy Z Fold4.

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S22 et Galaxy Z Fold4 sont mis à jour avec le correctif de sécurité de février

Comme nous le confirme SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de février sur les variantes 4G et 5G des Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra en Europe, avec les versions de firmware G98xFXXSJHXA1 et G98xBXXSJHXA1, ainsi que sur les modèles 4G et 5G aux États-Unis, avec le numéro de build G98xU1UES8HXA1.

Par ailleurs, Samsung a également commencé à déployer la dernière mise à jour de sécurité Android sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra en Europe, avec la version de firmware S90xBXXS7DXAC, ainsi que sur les Galaxy Z Fold 4 aux États-Unis, chez les opérateurs Metro PCS et T-Mobile, avec le numéro de build F936U1UES4EXAD.

Le nouveau firmware qui arrive sur ces sept terminaux haut de gamme de marque coréenne inclut, comme il se doit, le correctif de sécurité de février 2024, qui résout plus de soixante-dix vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité, ainsi que plusieurs erreurs générales découvertes dans l’interface utilisateur des mobiles Samsung, One UI.

Si vous possédez l’un de ces 7 Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre smartphone, puis d’entrer dans la section Mise à jour du logiciel.

Une fois que vous l’avez disponible, appuyez simplement sur le bouton Télécharger et installer et laissez One UI se charger de mettre à jour votre terminal avec le dernier correctif de sécurité d’Android.