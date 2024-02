Une des meilleures fonctionnalités des Google Pixel arrivera bientôt sur plus de mobiles

Talk to a Representative est une fonction expérimentale qui vous attend lorsque vous appelez une entreprise

Le Google Pixel 7a est un téléphone Pixel qui a été lancé en 2023

Hold for Me est l’une des fonctionnalités les plus pratiques des Google Pixel. Lorsque vous appelez une entreprise et que vous êtes mis en attente, l’Assistant Google attend à votre place et vous avertit lorsque vous pouvez être pris en charge. La multinationale est en train de tester une fonction appelée Talk to a Live Representative sur d’autres téléphones Android qui fonctionne de manière similaire : en maintenant l’attente pour l’utilisateur.

Elle est déjà disponible sur certains téléphones

La fonction peut être utilisée sur certains appareils via Search Labs, un programme de Google qui permet aux utilisateurs de tester les expériences de la multinationale. Toute personne de plus de 18 ans peut y accéder depuis l’application Google sur Android. C’est ainsi que l’utilisateur X @GreenShades9 l’a découvert, ce qu’il a publié dans un message.

#Google Labs added a « Talk to a live representative » experiment that sounds like the excellent « Hold for me » feature of the #GooglePixel. CC @9to5Google @NexusBen #GoogleLabs pic.twitter.com/GeW8wbAJRN — Sterling (@GreenShades9) 15 février 2024

Search Labs fait partie des 7 meilleurs conseils du moteur de recherche Google sur les smartphones Android, mais il semble que la fonction dont nous parlons ne soit pas disponible pour toutes les personnes abonnées au programme. Il est logique qu’elle soit principalement limitée aux États-Unis, car les entreprises qui ont déjà été vérifiées et qui disposent de Talk to a Live Representative sont basées dans le pays ou y sont très populaires.

Voici toutes les entreprises qui proposent ce service:

Compagnies aériennes : Alaska Airlines, Delta Airlines, JetBlue, Southwest Airlines, Spirit Airlines, United

: Alaska Airlines, Delta Airlines, JetBlue, Southwest Airlines, Spirit Airlines, United Télécommunications : Assurance Wireless, Boost Mobile, Charter Communications, Cricket Wireless, Samsung, Sprint

: Assurance Wireless, Boost Mobile, Charter Communications, Cricket Wireless, Samsung, Sprint Commerces : Best Buy, Costco, Gamestop, The Home Depot, Walmart

: Best Buy, Costco, Gamestop, The Home Depot, Walmart Services : ADT, DHL, FedEx, Grubhub, Instacart, Securus Technologies, Stubhub, UPS, Waste Management, Zelle

: ADT, DHL, FedEx, Grubhub, Instacart, Securus Technologies, Stubhub, UPS, Waste Management, Zelle Assurances : Esurance, State Farm

Pour activer Search Labs, ouvrez l’application Google et connectez-vous à votre compte en désactivant le mode incognito. Dans le coin supérieur gauche, l’icône Labs, qui est une éprouvette remplie, doit être affichée. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que la fonction n’est pas disponible pour vous en ce moment. S’il est affiché, appuyez dessus et entrez. Recherchez l’expérience Talk to a Representative et activez-la.

Les utilisateurs qui l’ont activé, avant d’appeler une entreprise proposant le service, se verront poser quelques questions sur la raison de leur appel, de manière à ce que Google puisse s’assurer que l’appel n’est pas vain. Ensuite, l’appel sera lancé et ils seront mis en attente. L’Assistant les attendra jusqu’à ce qu’il les informe de la disponibilité d’un conseiller commercial.