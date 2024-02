En as-tu assez de gérer un chaîne WhatsApp ? Maintenant tu peux le transférer à une autre personne

La version de WhatsApp pour Android 2.24.4.22 inclut une nouvelle fonction qui vous permet de transférer la propriété d’un canal à une autre personne

L’icône de WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée dans le monde

WhatsApp ne cesse de mettre à jour ses applications mobiles chaque semaine avec l’ajout de nouvelles fonctions vraiment utiles et intéressantes, mais au cours de ce dernier mois, l’application de messagerie appartenant à Meta s’est concentrée sur l’amélioration d’une des fonctionnalités phares de sa plateforme, les canaux.

Ainsi, après avoir inclus les messages vocaux et les sondages dans les canaux, WhatsApp les a maintenant mis à jour avec une fonction qui vous permet de transférer la propriété d’un canal qui vous appartient à une autre personne.

Il est désormais possible de transférer la propriété d’un chaîne WhatsApp à une autre personne

Les experts du média spécialisé WABetaInfo ont découvert dans la dernière version de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.24.4.22, que la plateforme de messagerie est en train d’implémenter une fonction de transfert de propriété d’un canal.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran que nous vous laissons ci-dessous, à partir de maintenant, lorsque vous accédez au panneau de configuration d’un canal que vous gérez, vous verrez une nouvelle option appelée « Transfer ownership » (Transférer la propriété) qui vous permettra de commencer le processus de transfert à une autre personne qui est présente dans une liste d’utilisateurs éligibles.

Ainsi, une fois que le nouveau propriétaire du canal aura accepté la demande de transfert, il prendra le contrôle de celui-ci et aura la possibilité de gérer la configuration et les informations du canal. Cela signifie que le nouveau propriétaire du canal pourra supprimer le canal, licencier d’autres administrateurs et contrôler tout le contenu publié.

Cette fonctionnalité est très utile notamment dans les cas où l’administrateur du canal doit cesser de le gérer en raison d’un manque de temps ou d’autres problèmes professionnels ou personnels, car en transférant la propriété à un autre utilisateur, le canal peut continuer à fonctionner comme il l’a fait avec l’ancien propriétaire.

Cette nouvelle fonctionnalité de transfert de propriété d’un canal est déjà disponible pour certains testeurs de la version bêta la plus récente pour Android et devrait être étendue à davantage d’utilisateurs au cours des prochaines semaines.