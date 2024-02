Cette compagnie aérienne de luxe offrira Apple Vision Pro aux passagers pendant leurs vols

La compagnie aérienne de luxe Beond a décidé de commencer à offrir Vision Pro à certains de ses clients pendant les vols

Un des avions de Beond, la compagnie aérienne de luxe

Cela peut ne pas vous sembler très familier, mais Beond est une compagnie aérienne de luxe qui a commencé ses activités en 2023, et depuis lors, elle a fait de ses vols l’une des expériences les plus recherchées par des personnes du monde entier. Maintenant, la société va révolutionner complètement ses vols en remplaçant les systèmes de divertissement (pour lesquels les iPad étaient utilisés jusqu’à présent) de ses avions par Apple Vision Pro

Beond offrira Vision Pro à certains de ses clients lors des vols vers les Maldives

La compagnie aérienne elle-même a confirmé ce changement sur son blog de nouvelles, où elle a annoncé que, à partir du mois de juillet prochain, certains clients de ses vols pourront profiter d’une « expérience de divertissement plus immersive » grâce à Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple dont le prix s’élève à 3500 dollars.

Le PDG de Beond affirme que, grâce à Vision Pro, l’expérience de divertissement pendant les vols sera transformée, en accompagnant l’appareil d’Apple d’un vaste catalogue de films et de jeux.

Beond a également annoncé qu’elle travaille à l’ajout de contenu spécialement conçu pour Apple Vision Pro, ce qui permettra aux passagers de profiter de superbes images des Maldives dans le casque de réalité mixte d’Apple, dans le but de « créer de l’excitation chez les passagers » avant d’atterrir à destination.

« Offrir Apple Vision Pro est une étape supplémentaire dans notre vision d’offrir une expérience de voyage haut de gamme à nos clients, du début à la fin de leur voyage. Nous sommes fiers d’être la première compagnie aérienne à mettre en place cette technologie » – Tero Taskila, PDG de Beond.

À ce jour, la société, qui se définit comme « la première compagnie aérienne premium de loisirs au monde », dispose d’une flotte de deux avions modifiés de manière à ce que tous leurs sièges soient inclinables et puissent se transformer en lits. De plus, chacune de ses routes a les Maldives comme origine ou destination. Elle opère actuellement à Munich, Zurich et Riyad, et proposera bientôt des vols au départ de Milan, Dubaï et Bangkok.