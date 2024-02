Google Chrome 122 est maintenant disponible : toutes les nouveautés qui arrivent sur le navigateur

Google Chrome 112 inclut un assistant d’écriture avec IA, un mode de lecture à voix haute, des autorisations à usage unique et bien plus encore

L’icône de Google Chrome, le navigateur web le plus populaire au monde

La société basée à Mountain View est très consciente qu’elle doit continuer à améliorer son navigateur web, Google Chrome, si elle ne veut pas que d’autres alternatives telles que Microsoft Edge remettent en question son hégémonie, car par exemple, le navigateur de Redmond a déjà commencé à mettre en œuvre une fonctionnalité dans son application pour Android qui vous permettra d’installer des extensions, ce qui n’est pas encore possible dans Chrome.

C’est pourquoi Google vient de publier la version 122 de son navigateur web, une variante qui apporte de véritables nouveautés intéressantes, que nous détaillons ci-dessous.

Aidez-moi à écrire, Lecture à haute voix, autorisations à usage unique, synchronisation des onglets entre les appareils et bien plus encore

L’une des principales améliorations apportées par Chrome 122 est « Aidez-moi à écrire », un assistant d’écriture alimenté par une IA déjà disponible dans Gmail et Google Docs, qui vous permet de créer un texte à partir de zéro avec un style spécifique ou de modifier un texte existant. Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité dans Google Chrome, il vous suffit de faire un clic droit avec la souris sur un texte que vous avez surligné ou sur une zone vide de texte sur n’importe quel site web.

Comme nous le confirme le média Android Police, cette nouvelle fonctionnalité a déjà commencé à être déployée auprès de certains utilisateurs de Chrome 122 aux États-Unis et devrait bientôt être étendue au reste du monde.

La deuxième grande nouveauté de Chrome 122 est l’arrivée du mode Lecture à voix haute dans l’application pour Android, une fonctionnalité qui vous permet d’écouter à voix haute le texte de n’importe quelle page web. Cette fonctionnalité est déployée progressivement, mais si vous voulez l’essayer dès que possible, vous pouvez le faire en utilisant le flag ‘chrome://flags#read-aloud’.

De plus, la version 122 de Google Chrome inclut également les autorisations à usage unique pour un site web, grâce auxquelles vous pourrez accorder au site un accès temporaire à des fonctionnalités telles que la caméra, le microphone et la géolocalisation. Une fois que vous activez cette fonctionnalité sur un site web, vous verrez une fenêtre contextuelle qui vous montrera trois boutons : « Permettre une fois », « Permettre à chaque visite » et « Ne pas permettre ».

Une autre amélioration apportée par Chrome 112 est une nouvelle section contenant les onglets que vous avez synchronisés, qui vous permettra d’accéder à ces onglets depuis d’autres appareils directement depuis la page de nouvel onglet.

Dans cet esprit, la dernière version de Google Chrome comprend également un nouveau design d’onglets pour son application mobile, déplaçant l’option « Nouvel onglet » du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit et la transformant en un bouton d’action flottant plus accessible et facile à atteindre avec le doigt.

Enfin, la nouvelle version du navigateur web de la grande G teste également certaines fonctionnalités qui arriveront plus tard sur Chrome pour Android, telles qu’un historique de navigation spécifique, un lecteur PDF intégré et la détection des cartes d’embarquement, et sur l’application de bureau, tels que les icônes de notifications pour les applications web.

Google Play Store | Google Chrome