Xiaomi souhaite régler vos problèmes de WiFi avec son nouveau routeur gaming : jusqu’à 248 connexions simultanées et lumières RGB

Il y a des occasions où Xiaomi nous présente des produits qu’il a lancés en Chine il y a assez longtemps, et c’est l’un de ces cas. Dans ce cas, la marque asiatique a présenté il y a exactement deux ans son routeur WiFi gaming Redmi AX5400, un routeur aux spécifications impressionnantes qui est enfin disponible de manière officielle à l’échelle mondiale.

Cependant, ce que nous ne connaissons pas pour le moment, c’est le prix définitif de ce produit, car pour l’instant, il est seulement visible sur certains sites web pour environ 80 à 100 euros, il faudra donc que la marque décide d’inclure ce modèle dans son catalogue officiel et que nous puissions connaître le montant que nous devrons débourser pour l’obtenir.

Des vitesses impressionnantes avec un design qui attire beaucoup de regards

Beaucoup d’entre vous se demandent certainement quel est l’intérêt qu’un produit de ce type ait un système de lumières RGB, et force est de constater que c’est une très bonne question. Honnêtement, cet élément n’apporte rien en termes de fonctionnalité, mais il apporte une touche différente à un appareil qui ne se démarque généralement pas par son aspect agréable ou désagréable.

Dans ce cas, Xiaomi nous donne la possibilité de configurer ce système de lumières avec jusqu’à 16 millions de couleurs différentes, et à cela s’ajoute un système complet de quatre antennes longue portée et un amplificateur de signal à six voies indépendantes qui permettent à la couverture WiFi de ne plus être un problème.

Tout cela est également renforcé par le processeur Qualcomm IPQ5018 et les 512 Mo de RAM qu’il intègre à l’intérieur, des spécifications qui permettent à cet appareil d’atteindre des vitesses de 574 MBit/s en 2,4 GHz et 4.808 MBit/s en 5 GHz, une compatibilité avec le WiFi 802.11ax, des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 2,5 GBit/s et il peut même prendre en charge jusqu’à 248 appareils connectés simultanément.



Comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons pas dire que le produit est particulièrement limité, car il prend même en charge la norme WiFi 6E, ce qui signifie que si vous avez actuellement des problèmes de connexion WiFi dans votre maison ou si vous souhaitez même avoir des performances impressionnantes pour obtenir les vitesses les plus élevées possibles, ce Redmi Router AX5400 peut être une option formidable pour vous.

Prix et disponibilité du nouveau Redmi Router AX5400

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Redmi Router AX5400 est déjà disponible dans certaines boutiques à l’échelle mondiale pour un prix oscillant entre environ 80 et 100 euros, mais nous devrons encore attendre quelques jours que Xiaomi mette à jour son site web mondial afin que nous puissions connaître le prix officiel définitif auquel nous pourrons l’acheter dans notre pays.

