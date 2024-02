Apple : que signifie le « i » sur iPhone, iMac, iPad, iPod… vous avez une idée ?

Lorsque Steve Jobs a annoncé le premier iPhone le 9 janvier 2007, ce fut un moment qui a changé à jamais le marché de la téléphonie mobile. Dans l’une des révélations de produits les plus célèbres de l’histoire, Jobs a déclaré qu’il s’agissait de trois produits en un : un iPod, un téléphone portable et un appareil de communication Internet innovant. Et pourquoi un « i » a-t-il été ajouté à Phone et est-il devenu iPhone ?

Tout d’abord, la question est pertinente : vous êtes-vous déjà interrogé sur la signification du « i » dans iPhone ? Oui, il n’y a pas que l’iPhone qui a le « i » dans son nom : il y a aussi l’iPad, l’iMac, l’iPod, entre autres. Au cours des trois dernières décennies, près de 30 produits Apple (matériels et logiciels) ont commencé par un « i » minuscule. Après tout, que signifie ce « je » ?

Plongeons dans l’histoire d’Apple et découvrons-le.

Tout a commencé en 1998 avec l’iMac

Avant le retour de Steve Jobs chez Apple en 1997, l’entreprise était au bord de la faillite. L’iMac de 1998 était essentiellement l’appareil qui a sauvé l’entreprise. Jobs a décrit l’iMac comme un ordinateur personnel innovant conçu pour être un accès facile à Internet.

Lors du développement de l’iMac, Jobs voulait initialement l’appeler « MacMan », ce qui serait similaire aux termes « Walkman » et « Pac-Man » qui étaient populaires à l’époque. Mais Ken Segall, employé d’Apple dans une société de publicité, a suggéré le nom « iMac », le « i » étant essentiellement l’abréviation de « Internet ».

Jobs a officiellement dévoilé l’iMac le 6 mai 1998. Il a dit ceci à propos du nom de l’iMac :

L’iMac est le résultat du mariage de l’excitation d’Internet et de la simplicité du Macintosh. Même s’il s’agit d’un pur Macintosh, nous le ciblons pour l’usage numéro un pour lequel les consommateurs nous disent vouloir un ordinateur, c’est-à-dire accéder à Internet – simplement et rapidement.

Bien que nous puissions penser qu’Internet n’est pas une grande affaire aujourd’hui, c’était une grande chose en 1998, alors qu’il n’était pas si courant. Mais le « i » ne représente pas seulement Internet.

Au cours de cette présentation, Jobs a repris le discours original de Segall pour le nom de l’iMac et a révélé que le « i » signifie également « individu », « instruire », « informer » et « inspirer ».

Et l’iPhone ?

Après le premier iMac, Apple a adopté en 1999 le nom « i » pour l’iBook, qui était essentiellement le premier ordinateur portable d’Apple. Puis vint l’iPod en 2001, qui devint l’un des produits les plus réussis de toute l’histoire d’Apple. Mais qu’y a-t-il après l’iPod ?

En 2007, l’iPhone a été dévoilé au monde. Mais il y avait d’autres noms que l’iPhone aurait pu donner, notamment « Mobi », « TriPod », « Telepod » et même « iPad ».

Heureusement, quelqu’un a pensé que le surnom « i » correspondrait parfaitement à « téléphone », qui, si l’on s’en tient au sens original de « Internet », serait « téléphone Internet ». Et c’est essentiellement ce qu’a toujours été l’iPhone : un communicateur Internet.

Même si vous posez la question à Apple lui-même, il n’y a pas de réponse concrète. Mais étant donné que la plus grande caractéristique du premier iPhone était d’avoir une expérience Internet complète sur un téléphone portable, cela est logique d’un point de vue logistique.

Et étant donné que l’iPhone a dépassé l’iPod en tant que produit Apple le plus populaire de tous les temps, il est difficile d’imaginer que le nom « iPhone » disparaîtra de sitôt.