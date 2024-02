Samsung détaille les changements à venir avec la première mise à jour pour les Samsung Galaxy S24

Enfin, nous savons quelles sont les nouveautés qui accompagnent la première mise à jour logicielle pour les Galaxy S24

Le logiciel du Samsung Galaxy S24 Ultra, avec l’intelligence artificielle de Galaxy AI en vedette / Image de AndroAall

Il y a quelques jours, Samsung a confirmé que la première mise à jour pour les Galaxy S24 serait bientôt prête, mais n’a pas osé partager la liste officielle des changements qui accompagneraient cette nouvelle version. Maintenant, seulement quelques jours après l’annonce, un représentant de l’entreprise a décidé de rompre le silence et de détailler toutes les nouveautés et améliorations qui accompagneront cette mise à jour OTA, dont le déploiement a commencé aujourd’hui et devrait arriver dans les prochains jours sur tous les modèles de la série Samsung Galaxy S24.

Toutes les modifications apportées aux Galaxy S24 avec leur première mise à jour

La liste en question a été partagée par un représentant de la marque via le forum officiel de Samsung en Corée. Comme vous pouvez le lire, la grande majorité des changements et des améliorations sont axés sur les caméras des appareils. Passons en revue la liste complète :

La qualité de l’image a été améliorée en ajustant la luminosité lors de la prise de vue contre-jour en mode haute résolution. La clarté du texte a été améliorée lors de l’utilisation du zoom à fort grossissement. (Uniquement sur le Galaxy S24 Ultra) La clarté et la qualité de l’image ont été améliorées lors de l’enregistrement vidéo avec la caméra arrière. (Uniquement sur le Galaxy S24 Ultra) Dans l’aperçu du mode photo, la luminosité des zones sombres en intérieur a été augmentée et la netteté des personnes a été améliorée en douceur. (Uniquement sur le Galaxy S24 Ultra) L’expression a été améliorée en ajoutant des données de couleur supplémentaires en mode alimentation. Les couleurs ont été améliorées en ajustant la saturation et la balance des blancs en mode nuit. La qualité de l’image a été améliorée en effectuant un zoom dans la galerie après avoir pris une nouvelle photo RAW au format DNG avec l’application RAW Expert. L’expression des sujets en mouvement rapide dans des conditions de contre-jour en mode photo arrière a été améliorée. (Uniquement sur le Galaxy S24 Ultra) L’exposition et l’expression des couleurs des sujets (personnes, fleurs, etc.) en mode photo ont été améliorées. (Uniquement sur le Galaxy S24 Ultra)

La fonction « Netteté » a été ajoutée à « Mode Écran » dans les paramètres d’affichage, pour que vous puissiez profiter de couleurs plus vives.

Dans notre analyse du Samsung Galaxy S24 Ultra, nous avons déjà mentionné certains problèmes de cohérence lors de l’utilisation des caméras de l’appareil. D’autres analystes ont également mentionné des problèmes similaires, et tout semblait indiquer que Samsung devrait améliorer le système photographique de l’appareil avec une mise à jour. Chose faite.

La mise à jour est déjà disponible pour certains utilisateurs, et arrivera progressivement chez tout le monde. Si vous avez un Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra et que vous n’avez pas encore reçu la nouvelle version, vous pouvez suivre les étapes de notre guide pour mettre à jour n’importe quel téléphone Samsung vers la dernière version disponible.