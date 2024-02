Ce n’est pas un bug : Apple confirme avoir décidé de « casser » les applications web de l’iPhone en Europe

iOS 17.4 cessera de prendre en charge les applications web progressives en raison de la DMA de l’UE

iOS 17.4 sera l’une des mises à jour les plus importantes de l’histoire de l’iPhone en raison des changements qu’elle apportera pour se conformer à la Directive sur les marchés numériques de l’Union européenne. Parmi ceux-ci, on trouve la possibilité d’installer des stores d’applications tiers, d’ouvrir le NFC, d’offrir des options de paiement alternatives et la possibilité de choisir le navigateur par défaut avant d’utiliser Safari.

Avec l’arrivée d’une des versions bêta d’iOS 17.4, beaucoup ont remarqué que les PWA (Progressive Web Apps) ne fonctionnaient plus sur les iPhones de l’Union européenne. Bien qu’il puisse s’agir d’une erreur, Apple a récemment confirmé que ce n’est pas le cas et qu’elles ne seront plus disponibles avec la version finale. Mais il y a une raison à cela.

Les applications web progressives ne seront plus disponibles en raison de la Directive sur les marchés numériques

La semaine dernière, beaucoup ont remarqué quelque chose d’étrange avec les applications web progressives après avoir installé la dernière version bêta d’iOS 17.4. On spéculait sur la possibilité d’une erreur, mais ils ont trouvé une alerte indiquant le contraire, avertissant les utilisateurs que les applications web seront ouvertes depuis le navigateur par défaut.

Apple a amélioré depuis un certain temps les applications web que les utilisateurs peuvent ajouter à leur écran d’accueil. Par exemple, dans iOS 16.4, la possibilité de recevoir des notifications à partir de ces sites a été ajoutée dans les paramètres, car ils fonctionnaient comme n’importe quelle autre application. Cependant, lorsque iOS 17.4 sera disponible, les sites web que les utilisateurs ont sous forme d’icône sur leur écran principal fonctionneront comme des raccourcis.

Apple a récemment expliqué que les applications web progressives ne seront plus disponibles sur les iPhones de l’Union européenne lorsque iOS 17.4 sera officiellement disponible. Selon l’entreprise, il faudrait créer une architecture entièrement nouvelle qui n’existe pas sur iOS afin que les applications web progressives d’autres navigateurs soient sécurisées.

Apple a décidé de supprimer les applications web progressives pour se conformer à la DMA de l’UE. Ne pouvant pas permettre que Safari conserve cette fonctionnalité et que les autres navigateurs ne le peuvent pas, car selon la loi, ce serait anticoncurrentiel, Apple a décidé de les supprimer de son propre navigateur lorsque iOS 17.4 sera disponible . L’entreprise a choisi de privilégier la sécurité des utilisateurs au lieu de permettre à tous les navigateurs d’utiliser les applications web progressives.