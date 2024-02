Quatre autres Samsung Galaxy se mettent à jour avec le correctif de sécurité Android de février en Europe

La mise à jour de sécurité de février arrive déjà sur les Samsung Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy A53 et Galaxy A54 de plusieurs régions du continent européen

Les Samsung Galaxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra d’Europe reçoivent la mise à jour Android de février 2024

Samsung a promis de mettre à jour la grande majorité de ses terminaux haut de gamme et milieu de gamme, à la fois les plus récents et ceux qui sont déjà sur le marché, avec le dernier patch de sécurité Android dès que possible. Et, encore une fois, le géant coréen tient sa promesse, car une vingtaine de mobiles de la marque ont reçu la mise à jour Android du mois de février.

Et le nombre d’appareils Samsung mises à jour avec le dernier patch de sécurité Android ne cesse d’augmenter, car, comme nous l’apprend SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de février 2024 sur quatre des Samsung Galaxy les plus populaires des dernières années.

La mise à jour Android de février arrive sur les Samsung Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy A53 5G et Galaxy A54 5G d’Europe

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de février sur les versions 4G et 5G des Galaxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra de Suisse avec les versions de firmware N98xFXXSAHXB1 et N98xBXXSAHXB1 respectivement, et il est prévu qu’elle arrive sur les modèles du reste des pays européens au cours des prochaines semaines.

De même, la marque coréenne a également commencé à déployer cette dernière mise à jour de sécurité Android sur les Samsung Galaxy A53 5G et Galaxy A54 5G de plusieurs régions d’Europe avec les versions de firmware A536BXXS8DXA1 et A546BXXS6BXA8.

Dans chacun des quatre cas, ce nouveau logiciel comprend le patch de sécurité de février 2024, qui corrige un total de 72 problèmes liés à la sécurité et à la confidentialité et résout un grand nombre d’erreurs découvertes dans les versions précédentes de One UI.

Si vous possédez l’un de ces 4 Samsung Galaxy et que vous souhaitez le mettre à jour avec le dernier patch de sécurité Android, il vous suffit de vous rendre dans le menu Paramètres de votre smartphone, d’accéder à la section Mise à jour logicielle, de cliquer sur le bouton Télécharger et installer et de laisser One UI s’occuper du reste.