Vous ne parvenez pas à installer Windows 11 sur votre PC ? Google affirme que ChromeOS Flex est la solution

Avec la fin de Windows 10 prévue pour l’année prochaine, nombreux sont ceux qui tentent à tout prix de passer à Windows 11. Malheureusement, et en raison des exigences de ce système, cela n’est pas toujours possible. Google vient désormais nous rappeler qu’il a la solution à ce problème. ChromeOS Flex est disponible et peut être utilisé par tout le monde, même sur n’importe quel PC plus ancien.

ChromeOS Flex pourrait remplacer Windows 11

Le problème de mise à niveau de Windows 11 n’est pas nouveau. Depuis que Microsoft a dévoilé ce système, les utilisateurs ont eu du mal à surmonter les exigences imposées et ont donc laissé de côté de nombreux PC plus anciens qui fonctionnent toujours de manière acceptable pour tout le monde.

Même avec quelques astuces, ce n’est pas un processus simple. Il y a encore de l’incertitude sur ce qui se passera à l’avenir, comme l’a révélé il y a quelques jours la prochaine mise à jour de Windows 11, qui ne pourra plus être utilisée sur des systèmes plus anciens et obsolètes.

Idéal pour ceux qui veulent quitter Windows 10

Au milieu de cette incertitude, et alors que beaucoup se tournent vers Linux comme alternative, Google a décidé de se rappeler qu’il possède la solution que beaucoup recherchent. Rappelons que ChromeOS Flex est disponible et qu’il pourrait être l’alternative à Windows 11 qui s’adapte naturellement aux PC plus anciens.

Google a rendu ChromeOS Flex public en juillet 2022, après quelques mois de tests. Il s’agit essentiellement d’un système d’exploitation léger et gratuit, basé sur le Cloud et avec des mises à jour de sécurité garanties. Google garantit que ChromeOS Flex est environ 19 % plus économe en énergie que Windows.

Google profite des problèmes de Microsoft

À la base, cette adaptation de ce système permet d’avoir presque tout ce que propose ChromeOS. L’idée principale est de réduire les déchets électroniques, car les utilisateurs et les organisations n’auront pas à abandonner leur ancien matériel non compatible avec Windows 11 après la fin du support de Microsoft pour Windows 10.

Pour beaucoup, cela pourrait être l’option la plus simple et la plus rapide pour faire fonctionner leur PC sans problèmes de sécurité. ChromeOS Flex offre les fonctionnalités que la plupart des gens utilisent et ont besoin, et surtout, il est très simple à installer, à configurer et, au final, à utiliser !