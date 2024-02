Ceci est l’Apple AirTag le plus cher que vous pouvez acheter : il n’y a que 999 unités en vente

Encore une fois, la marque russe Caviar fait parler d’elle avec un prix presque indécent

AirTag SWEET HEART, la création de Caviar pour commémorer la Saint-Valentin

Encore une fois, la société russe Caviar est au centre de la commercialisation des produits les plus exclusifs et les plus coûteux du marché. Cette entreprise est déjà connue dans le secteur pour habiller les meilleurs smartphones et accessoires des principales marques avec des matériaux de luxe en éditions limitées, pour nous facturer le prix, précisément, de cette exclusivité que seuls quelques-uns peuvent se permettre.

Nous les avons déjà vus créer des téléphones avec des morceaux de météorites à des prix indécents, des iPhones et d’autres smartphones à l’effigie de Barbie à partir de 7 500 dollars, et maintenant, voici l’AirTag d’Apple la plus chère que vous puissiez acheter pour célébrer une Saint-Valentin de véritable luxe.

Il s’agit de la série « Garden of Eden » dans laquelle Caviar propose plusieurs produits personnalisés, tous limités et destinés à satisfaire les couples les plus aisés pour la Saint-Valentin. Certaines des créations présentées peuvent même dépasser les 45 900 dollars!

En réalité, il s’agit simplement d’un AirTag d’Apple standard, enveloppé dans un emballage en forme de cœur et fabriqué en cuir de veau de haute qualité… qui coûte 590 dollars!

Tout est peint en rouge cramoisi avec un pendentif également en cuir, permettant l’accès à l’AirTag pour sa configuration ou son remplacement en cas de dysfonctionnement ou d’épuisement de la batterie de l’appareil.

Évidemment, le fonctionnement est celui que nous connaissons déjà pour tout AirTag, mais ils ne disposent pas tous de cette protection de luxe qui coûte la modique somme de 590 dollars, environ 550 euros, et qui sera vendue en édition limitée à 999 unités pour célébrer la Saint-Valentin de 2024.

Il est certain que même si vous avez de l’argent à dépenser, vous pouvez investir dans des choses beaucoup plus rentables, mais l’amour n’a pas de prix… ou en a-t-il?