Trois signes clairs que ton Xiaomi te supplie la retraite et que tu le remplaces par un neuf.

À l’époque de Nokia, les ‘téléphones basiques’ étaient simplement ce que vous aviez dans votre poche au cas où vous deviez être localisé en dehors de chez vous. Mais les téléphones sont devenus intelligents, ils ont commencé à être des centres multi-tâches complexes, et leur utilisation est devenue indispensable dans notre quotidien.

En réalité, pour avoir une idée de l’utilisation d’un smartphone au cours de la journée, posez-vous cette question : combien de fois consultez-vous votre téléphone depuis que vous vous réveillez jusqu’à ce que vous vous couchiez ? Certainement plusieurs fois, et si vous remarquez l’un de ces trois signes, il est peut-être temps de penser à lui trouver un remplaçant.

Signes indiquant que vous devriez changer de téléphone Xiaomi

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

Les téléphones d’aujourd’hui utilisent des batteries au lithium. Et, comme tout dans ce monde, ces batteries ont une durée de vie limitée. En général, après environ 500 cycles de charge, la durée de vie de la batterie sera considérablement réduite, ce qui rend la charge quotidienne obligatoire pour éviter que le terminal ne se retrouve à court d’énergie avant la charge suivante.

Vous pouvez vérifier la durée de vie de la batterie à l’aide des fonctionnalités intégrées dans le téléphone ou des applications tierces, -sur MIUI / HyperOS, vous n’avez qu’à ouvrir les Paramètres et vous rendre dans la section Batterie pour vérifier son état- mais le meilleur indicateur est votre utilisation quotidienne, car vous avez utilisé ce téléphone pendant des années et vous le connaissez.

Par exemple, l’iPhone fournit un niveau de santé de la batterie, et une fois qu’il descend en dessous de 80%, les utilisateurs doivent envisager de le remplacer par une nouvelle batterie. Ce processus peut prolonger la durée de vie de votre téléphone, mais si vous devez le refaire ou si le remplacement de la batterie de votre Xiaomi vous coûte plus cher que d’en acheter un neuf, il vaut mieux changer de terminal.

Lorsque votre téléphone mobile commence à ralentir, que vous remarquez qu’il est plus lent malgré une maintenance logicielle ou qu’il chauffe sans raison apparente, cela peut être un signe que les performances de votre téléphone mobile ont considérablement diminué, donc vous devez rapidement vérifier la mémoire et la capacité de stockage.

Si la situation de ralentissement ne s’améliore pas même après avoir « allégé » le téléphone en supprimant des photos et d’autres fichiers que vous avez en excès, en effaçant l’historique Internet et le cache des applications, désinstallant des applications que vous n’utilisez pas ou très peu, et en libérant beaucoup d’espace sur le téléphone, alors il est temps de considérer le remplacement du terminal par un nouveau car celui-ci ne peut plus suivre le rythme.

L’ancienneté des mises à jour du système et des correctifs de sécurité d’un smartphone est également un indicateur important. Bien que les vieux téléphones qui ne reçoivent pas de mises à jour telles que la nouvelle version d’Android chaque année puissent continuer à être utilisés, s’ils n’ont pas accès aux nouvelles fonctionnalités ou à une solution pour les failles de sécurité, le terminal est exposé à des risques de piratage, et facilement, car le système d’exploitation n’a pas de défense contre les nouveaux virus, bugs et exploits.

Ces dernières années, de plus en plus de marques prolongent le support de leurs anciens modèles, et si elles ne reçoivent peut-être pas la nouvelle version d’Android, si elles reçoivent des correctifs de sécurité, le téléphone est encore valable. Dans le cas de Xiaomi, de nombreux modèles datant de 2-3 ans vont recevoir HyperOS, et donc les correctifs de sécurité. Mais si votre téléphone ne reçoit plus de correctifs de sécurité, il est préférable de le changer car vous êtes sans protection à chaque utilisation.