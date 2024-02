Mise en vente d’un prototype du Google Pixel Fold jamais vu auparavant

Il y a près d’un an, nous vous avons parlé de deux variantes du Pixel Fold annulées car Google considérait qu’elles n’étaient pas assez bonnes. Ces variantes étaient connues sous les noms internes de Pipit et Passport, bien qu’il y en ait eu au moins une autre, connue sous le nom de Jumbojack, qui est passée sous notre radar lorsque cette information est sortie.

Nous voulons parler de Jumbojack dans cet article, car selon ce que nous rapporte Android Central, le prototype aurait été mis en vente sur Internet. Du moins, c’est ce que garantit le toujours fiable Mishaal Rahman, qui l’a partagé sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

This is allegedly « jumbojack », a prototype Google used to test the Android software experience on foldables before they had working Pixel Fold prototypes. The hardware is Samsung’s Galaxy Z Fold 2 while the software is Android 12L.

Someone naughty put this up for sale online👿 pic.twitter.com/9GbTWj1CU4

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 14 février 2024