Je n’ai toujours pas HyperOS 1 et cette semaine nous aurons déjà un premier aperçu de la base de HyperOS 2.0 avec Android 15 V: la signification sucrée de cette lettre.

Depuis son annonce surprise il y a 5 mois, Xiaomi s’est investi dans HyperOS 1, sa nouvelle couche de personnalisation basée sur Android qui vient remplacer MIUI. Une couche basée sur Android 14 qui devient déjà « obsolète » cette semaine : salut, Android 15 V.

Nous sommes à peine à un mois et demi de la nouvelle année et cette semaine, nous connaîtrons les premières informations sur Android 15, appelé « V ». Que signifie-t-il ? C’est une partie du Google Play et de sa manière originale de nommer chaque version de son système d’exploitation mobile.

Android 15 V, la base de HyperOS 2

Dans un commentaire publié sur le projet open source Android le mardi matin, un développeur de Google a déclaré que le premier aperçu d’Android 15 était « prévu » cette semaine, plus précisément aujourd’hui jeudi 15 février 2024. Le développeur l’appelle « Android V« , qui fait référence au nom de code interne du dessert de la version : « Vanilla Ice Cream ».

Si le calendrier est respecté, la première preview pour développeurs d’Android 15 arrivera un peu plus d’une semaine après le lancement d’Android 14 QPR3 Beta 1. En quelque sorte, le premier aperçu d’Android 15 arrive plus tard que l’année dernière. Exactement une semaine de plus, puisque la ‘preview’ d’Android 14 a été publiée le 8 février 2023.

Android 15 Vanilla Ice Cream Developer Preview

Si nous aurons déjà un premier aperçu d’Android 15, quels modèles de smartphones seront compatibles ? Eh bien, étant donné que c’est la même chose chaque année, nous pouvons déjà presque certainement dire que seuls les appareils Google Pixel seront éligibles pour la Developer Preview d’Android 15, comme ce fut le cas les années précédentes. Ceux qui sont inscrits aux mises à jour bêta resteront probablement sous Android 14 pour le moment, car les versions « Developer Preview » sont généralement moins stables et ne sont pas prêtes pour une utilisation publique.





À quoi sert la vanille ? C’est une partie de la vieille tradition de Google, qui depuis la version 1.0 de leur système d’exploitation le nomme avec des noms de bonbons et de desserts. Ryan Gibson, chef de projet chez Android, est la personne ayant eu cette idée sucrée qui, selon Google, « comme ces appareils rendent nos vies plus douces, chaque version d’Android porte le nom d’un dessert ». Et après 15 versions du système d’exploitation, la lettre prévue pour Android 15 est précisément la V.

Source | Projet Open Source Android via 9to5Google