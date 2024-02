Voici les 3 principales raisons pour lesquelles certaines personnes renvoient leur Apple Vision Pro

Apple Vision Proa été lancé il y a environ deux semaines , mais il semble que de nombreux utilisateurs qui ont acheté le premier ordinateur spatial d’Apple le jour de sa sortie le retournent avant la fin du délai de 14 jours que l’entreprise propose pour les retours dans l’Apple Store.

Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont été envahis de publications d’utilisateurs qui retournent leur Apple Vision Pro avant l’expiration du délai de retour. Les raisons pour lesquelles cela se produit sont assez courantes; il semble que Zuckerberg ne soit pas le seul à penser que le prix de Vision Pro ne vaut pas la peine.

Il n’est pas habituel que de nombreux retours soient effectués pour un nouveau produit lancé par Apple, et encore moins pour un appareil dont on a tant parlé et que tant de gens attendaient comme Vision Pro. En réalité, cela ne s’est pas produit avec des appareils tels que l’iPhone, les AirPods ou l’Apple Watch. Il y a toujours des retours de la part des early adopters, mais pas à cette échelle.

La date limite de retour de l’appareil est vendredi prochain pour les utilisateurs qui l’ont acheté le jour du lancement, c’est pourquoi il est normal que ces derniers jours, les réseaux sociaux soient remplis de publications d’utilisateurs. Bien que nous n’ayons pas de données officielles d’Apple, à en juger par ce que nous voyons, beaucoup de personnes ont choisi de le retourner.

Les principales raisons pour lesquelles les utilisateurs retournent leur Vision Pro ou prévoient de le faire sont parce qu’il est trop lourd, isole trop ou n’a pas de raison convaincante de l’utiliser au quotidien. D’une part, nous avons le cas de Sebastian de With, développeur de l’application de caméra Halide pour iPhone, qui affirme qu’il renverra l’appareil car, malgré ses grandes technologies, il est trop cher.

I’m returning mine most likely. it’s cool tech, but it’s really usable or useful for me. It’s a lot of money for an indie shop!

Une autre personnalité connue qui renverra le Vision Pro est Quinn Nelson, le célèbre YouTuber. Dans son cas, il estime que l’ordinateur spatial d’Apple n’est pas optimal pour travailler; après quelques jours d’essai, il s’est rendu compte qu’il préférait son Mac pour effectuer ses tâches.

I’m gathering some web assets for my Vision Pro video on my Mac Studio with my Studio Display.

The Vision Pro is within reach, I haven’t used it today, and I have no desire to wear it to perform this specific task.

Mac screen mirroring is super not compelling to me.

— Snazzy Labs (@SnazzyLabs) 12 février 2024