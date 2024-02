Voici ce que je fais pour maintenir mon Xiaomi comme neuf et qu’il ne soit pas affecté par le temps.

Acheter un téléphone portable est déjà une décision difficile : le prix, le design, les spécifications… il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Lorsque nous finissons par choisir un téléphone, qu’il s’agisse d’un milieu de gamme, d’un haut de gamme ou du moins cher du vaste catalogue de Xiaomi, la mission est de le maintenir comme neuf.

Dans mon cas, même s’il ne s’agit pas d’un téléphone trop ancien ou cher, je veux qu’il paraisse comme neuf à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, et en plus de lui mettre une coque (qui est souvent incluse dans les téléphones milieu de gamme), je fais aussi quelques autres choses, que je vais te raconter.

Protégez-le à l’extérieur

Comme je l’ai dit, mon Redmi Note 11 Pro+ est venu avec une coque dans sa boîte, mais il est possible que certains haut de gamme de la marque ne viennent pas avec une coque ou que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire. Dans tous les cas, la première chose à faire pour maintenir votre téléphone comme neuf est de le protéger avec une coque.

Vous pouvez également acheter un protecteur d’écran, surtout s’il est en verre trempé, car vous éviterez d’endommager l’écran et vous augmenterez sa valeur à l’avenir si vous souhaitez le vendre. Protégez également les caméras avec de petits stickers, car si elles sont rayées, vous les verrez sur chaque photo que vous prendrez.

Maintenez MIUI toujours à jour

La sécurité à l’extérieur est très bien, mais à l’intérieur c’est tout aussi important. MIUI 13 est la couche de personnalisation qui, très probablement, est préinstallée par défaut sur Android sur votre téléphone Xiaomi. Il est extrêmement important de garder MIUI à jour, car il inclura les mises à jour mensuelles de sécurité de Google.

Mais ce n’est pas tout, il en va de même pour son design. Avec l’arrivée de MIUI 14, qui est déjà déployé sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO, nous avons également un design entièrement repensé et de meilleures performances, ce qui gardera votre appareil au même niveau que les plus modernes qui sortiront à l’avenir, qui auront la même version.

Supprimez les fichiers de temps en temps

Malgré le fait que la capacité de stockage des téléphones portables a augmenté avec le temps, et qu’actuellement on peut trouver des téléphones très abordables avec des chiffres commençant à 64 Go, il est important de jeter un coup d’œil à l’espace disque une fois par mois, par exemple, pour maintenir le téléphone comme neuf.

Supprimez les fichiers dont vous n’avez plus besoin, les vidéos qui prennent beaucoup de place et les anciennes photos. Vous pouvez également transférer toutes ces données sur votre ordinateur via USB ou les sauvegarder dans le cloud de Xiaomi. WhatsApp est également l’un des pires ennemis de l’espace de stockage, donc essayez de maîtriser l’espace qu’il occupe sur votre téléphone si vous voulez qu’il continue à fonctionner comme au premier jour.

Les applications préinstallées consomment des ressources





Lorsque vous allumez votre téléphone Xiaomi pour la première fois, il se peut que vous trouviez un tas d’applications dont vous ne savez pas à quoi elles servent ni combien d’espace elles occupent. Ces applications sont connues sous le nom de « bloatware », et si vous n’en utilisez aucune, il est préférable de les désinstaller.

En relation avec notre point précédent, ces applications occupent de l’espace de stockage, mais en plus, il est probable qu’elles restent en arrière-plan, que ce soit parce que vous les avez ouvertes ou parce qu’elles recherchent automatiquement leurs propres mises à jour, ce qui réduit les performances de notre téléphone, qui sera de plus en plus affecté avec le temps.

Si tout échoue, voici la méthode infaillible

Il y a des moments où notre téléphone a déjà quelques années et rien ne semble aider à le maintenir comme neuf. Si vous faites partie de ce groupe d’utilisateurs, vous serez ravi de savoir qu’il existe une méthode qui le laissera comme s’il venait de sortir d’usine, littéralement.

Si nous voulons effacer absolument toutes les données et réinitialiser complètement notre téléphone Xiaomi, pour le ramener à son état d’origine, nous devons faire une « réinitialisation d’usine ». Avant de le faire, nous vous recommandons vivement de sauvegarder toutes vos données ainsi que de faire une copie de sauvegarde complète de votre téléphone Xiaomi et de WhatsApp, car la réinitialisation d’usine ne laissera rien derrière elle.