Il existe déjà un total de 1000 applications exclusives pour visionOS

Apple Vision Pro a été lancé le 2 février dernier avec un large répertoire de 600 applications adaptées à visionOS, le système d’exploitation du premier ordinateur spatial de l’entreprise. Ce nombre s’est presque doublé en deux semaines, car il y a maintenant 1000 applications disponibles qui exploitent toutes les bonnes fonctionnalités de visionOS.

Comme l’a indiqué Greg Joswiak sur son compte personnel X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le store d’applications dédié à visionOS a dépassé le cap des mille applications. Un petit exploit que le vice-président principal du marketing d’Apple a tenu à remercier les développeurs d’avoir rendu possible.

A huge thank you to our developers! Their hard work has already resulted in over 1,000 incredible spatial apps designed specifically for Vision Pro, along with over 1.5 million compatible apps. We’re thrilled to see how they’ll continue to push the boundaries for what’s possible.

— Greg Joswiak (@gregjoz) 13 février 2024