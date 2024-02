Samsung prend au sérieux son alternative à l’Apple Vision Pro : il dispose d’une équipe indépendante pour son développement

Si tout se passe comme prévu, nous pourrions avoir la proposition de Samsung au cours de la seconde moitié de 2024

Reconstitution des premiers écouteurs XR de Samsung / Image : SamMobile

Le Galaxy Unpacked 2023, en plus du lancement de la série presque ultime de téléphones de la société, dirigée par le Galaxy S23 Ultra, nous a également réservé une autre information intéressante : Samsung a annoncé qu’il fabriquait son premier produit XR, c’est-à-dire de la réalité étendue. Juste un an après cette révélation, qui a eu lieu en février de l’année dernière, nous avons plus d’informations sur le développement de ce produit prometteur.

Selon un communiqué publié hier par Hankyung, Samsung a créé une équipe indépendante pour développer ses premières lunettes de réalité virtuelle. Sous le nom d' »équipe immersive » et appartenant à la division Samsung MX (Mobile Experience) dédiée à la fabrication de téléphones portables, le nombre de personnes qui composent cette équipe a considérablement augmenté et compte déjà 100 personnes.

La nouvelle équipe de Samsung a également recruté des experts de différents départements de Samsung Electronics : des personnes spécialisées dans la technologie, le marketing et la planification, entre autres. Et si une centaine de personnes ne suffit pas à le réaliser, l’entreprise prévoit d’élargir davantage cette « équipe immersive », afin d’accélérer le développement des écouteurs XR.

C’est ainsi que seraient les premiers écouteurs XR de Samsung

Apparemment, les lunettes de réalité mixte de Samsung pourraient être composées de deux écrans OLED de 1,03 pouces, avec une densité de pixels de 3500 ppp. De plus, il y a de fortes chances que le cerveau soit un processeur Qualcomm Snapdragon XR2+, accompagné d’un système d’exploitation fabriqué par Google, mais dans ce cas avec une version d’Android personnalisée pour la réalité mixte.

D’autre part, on parle de la possibilité qu’il inclue plusieurs capteurs de caméra pour des transferts en couleur avec une faible latence (12 ms), connectivité WiFi 7 et le dernier processeur de signal d’image de Qualcomm. Cependant, le point vraiment différenciant serait d’avoir un prix beaucoup plus bas que les Vision Pro d’Apple.

La raison de cette soudaine précipitation pour sa fabrication, comme vous pouvez l’imaginer, est la fureur (et, dans de nombreux cas, aussi la folie) que provoquent les lunettes de réalité virtuelle d’Apple. Vous avez certainement vu des centaines de vidéos de personnes les utilisant dans la rue, en cuisinant chez elles et même en conduisant avec elles, à tel point qu’à la fin du mois dernier, elles ont déjà atteint les 20 000 unités vendues d’Apple Vision Pro.

Comme le rapporte la publication du magazine coréen Hankyung, l’idée de Samsung est de lancer ses premières lunettes XR dans la seconde moitié de 2024. Probablement en même temps que sa nouvelle génération de pliables : le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, qui succèdent aux modèles présentés l’année dernière, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.