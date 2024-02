Apple mise tout sur l’IA : le processeur de l’iPhone 16 doublera la puissance de son Neural Engine

Un meilleur Neural Engine dans les processeurs A18 permettra les fonctionnalités exclusives d’IA des iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Apple améliorera le Neural Engine des processeurs A18

Apple souhaite faire d’iOS 18 la meilleure mise à jour de l’histoire pour l’iPhone, ce qu’elle cherche à accomplir grâce à l’inclusion de fonctionnalités d’IA dans plusieurs applications telles que la suite iWork, Apple Music, Messages ou un assistant entièrement repensé. Et tout cela serait possible grâce à son nouveau processeur A18 afin que certaines d’entre elles soient exclusives aux iPhone 16.

Comme nous pouvons le lire dans le média spécialisé Economic Daily News, Apple augmentera le nombre de cœurs de calcul IA intégrés dans les processeurs A18 fabriqués avec un processus de 3 nm pour les iPhone 16 et Apple silicon M4 qui seront à l’intérieur des futurs modèles de Mac.

Une amélioration significative du Neural Engine pour parier tout sur l’Intelligence Artificielle

Un Neural Engine amélioré offrirait de meilleures performances dans les tâches d’Intelligence Artificielle et d’apprentissage automatique. On dit qu’iOS 18 aura de nouvelles fonctions d’IA génératives pour Siri, la création de raccourcis vocaux, la génération automatique de messages, la création de listes de lecture sur Apple Music et plus encore.

Nous ne savons pas avec certitude si ce seront les nouvelles fonctions d’IA qui arriveront, mais ce que nous savons, c’est qu’Apple fera une annonce à ce sujet à la fin de l’année, comme l’a confirmé le PDG d’Apple, Tim Cook, lors de la dernière présentation des résultats financiers de l’entreprise. iOS 18 est une mise à jour qui sera présentée lors de la WWDC du mois de juin, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour les voir.

Alors que iOS 18 apportera des fonctionnalités d’Intelligence Artificielle pour les iPhone compatibles, certaines d’entre elles seront exclusives aux iPhone 16 et iPhone 16 Pro, des fonctionnalités qui seront traitées sur l’appareil, l’un des objectifs de l’entreprise avec ces fonctionnalités. Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro seront équipés des processeurs A18 fabriqués avec un processus de 3 nm, des processeurs qui seront responsables de l’obtention de ces améliorations grâce à l’amélioration du Neural Engine.

Apple sera en retard sur l’Intelligence Artificielle, mais nous savons déjà qu’elle n’est pas habituellement la première à lancer sa propre version de quelque chose. Dans le passé, elle était en retard sur de nombreuses choses, mais lorsque elle a lancé sa propre version du smartphone, de la tablette, de la montre intelligente ou des écouteurs sans fil, elle l’a fait d’une manière très réussie.